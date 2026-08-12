Выставка о Екатерине II в музее-заповеднике «Коломенское»

В музее-заповеднике «Коломенское» открывается выставка, которая погружает в эпоху Екатерины II и её влияния на развитие российской науки и культуры. Экспозиция расположится во Дворце царя Алексея Михайловича и продемонстрирует вклад ученых и деятелей XVIII — начала XIX века в формирование новой образовательной системы и общественной мысли в России.

Реформации времени Екатерины II

Период правления Екатерины II ознаменовался масштабными реформами, стремившимися к созданию нового идеала личности. Человек рассматривается как творец, носитель знаний и исследователь, стремящийся к истине и прогрессу. Выставка объединяет 256 произведений из шести музеев и двух частных собраний, отражающих достижения и дух времени.

Экспонаты выставки

Посетители смогут увидеть уникальные предметы, связанные с великими деятелями второго половины XVIII века. Здесь представлены шедевры, такие как первый том «Энциклопедии» Дени Дидро и Жана Лерона Д’Аламбера, а также работы известных историков и ученых, таких как Михаил Ломоносов и Василий Татищев.

Кроме того, выставка включает коллекцию силуэтных портретов и уникальные произведения классиков русского искусства — Федора Рокотова и Дмитрия Левицкого. Экспозиция акцентирует внимание на процессе систематизации научного знания, которое стало частью повседневной культуры, охватывающей дворянство и представителей императорской семьи.

Влияние Екатерины II на науку и искусство

Екатерина II активно поддерживала развитие науки и искусства, а также была сторонницей европейской философии. Её переписка с Вольтером и Дидро, обсуждающая вопросы государственного устройства, принесла много новых идей в российскую реальность. Благодаря её усилиям, в стране начался расцвет книгоиздания и журналистики, реформировалась система образования, а архитектура и градостроительство сделали ощутительный шаг вперед.

Любимое место императрицы

Резиденция в Коломенском была одним из любимых мест Екатерины II. Она не только часто бывала здесь, но и инициировала строительство нового дворца, где провела лето 1767 года. Екатерина активно занималась преобразованием Казанского яблоневого сада, мечтая о гармоничном сосуществовании человека и природы.

Выставка «Екатерина II и Век Просвещения: Русский проект» предлагает зрителям уникальную возможность ознакомиться с достижениями, определившими развитие государства в эпоху просвещения. Программа выставки позволит глубже понять, как деятельность выдающихся личностей заложила основу российской науки и культуры.