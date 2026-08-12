Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Екатерина II и век просвещения: русский проект
Билеты от 0₽
Киноафиша Екатерина II и век просвещения: русский проект

Екатерина II и век просвещения: русский проект

0+
Возраст 0+
Билеты от 0₽

О выставке

Выставка о Екатерине II в музее-заповеднике «Коломенское»

В музее-заповеднике «Коломенское» открывается выставка, которая погружает в эпоху Екатерины II и её влияния на развитие российской науки и культуры. Экспозиция расположится во Дворце царя Алексея Михайловича и продемонстрирует вклад ученых и деятелей XVIII — начала XIX века в формирование новой образовательной системы и общественной мысли в России.

Реформации времени Екатерины II

Период правления Екатерины II ознаменовался масштабными реформами, стремившимися к созданию нового идеала личности. Человек рассматривается как творец, носитель знаний и исследователь, стремящийся к истине и прогрессу. Выставка объединяет 256 произведений из шести музеев и двух частных собраний, отражающих достижения и дух времени.

Экспонаты выставки

Посетители смогут увидеть уникальные предметы, связанные с великими деятелями второго половины XVIII века. Здесь представлены шедевры, такие как первый том «Энциклопедии» Дени Дидро и Жана Лерона Д’Аламбера, а также работы известных историков и ученых, таких как Михаил Ломоносов и Василий Татищев.

Кроме того, выставка включает коллекцию силуэтных портретов и уникальные произведения классиков русского искусства — Федора Рокотова и Дмитрия Левицкого. Экспозиция акцентирует внимание на процессе систематизации научного знания, которое стало частью повседневной культуры, охватывающей дворянство и представителей императорской семьи.

Влияние Екатерины II на науку и искусство

Екатерина II активно поддерживала развитие науки и искусства, а также была сторонницей европейской философии. Её переписка с Вольтером и Дидро, обсуждающая вопросы государственного устройства, принесла много новых идей в российскую реальность. Благодаря её усилиям, в стране начался расцвет книгоиздания и журналистики, реформировалась система образования, а архитектура и градостроительство сделали ощутительный шаг вперед.

Любимое место императрицы

Резиденция в Коломенском была одним из любимых мест Екатерины II. Она не только часто бывала здесь, но и инициировала строительство нового дворца, где провела лето 1767 года. Екатерина активно занималась преобразованием Казанского яблоневого сада, мечтая о гармоничном сосуществовании человека и природы.

Выставка «Екатерина II и Век Просвещения: Русский проект» предлагает зрителям уникальную возможность ознакомиться с достижениями, определившими развитие государства в эпоху просвещения. Программа выставки позволит глубже понять, как деятельность выдающихся личностей заложила основу российской науки и культуры.

Купить билет на выставка Екатерина II и век просвещения: русский проект

Помощь с билетами
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
12 августа среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
13 августа четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
14 августа пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
15 августа суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
16 августа воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
17 августа понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
18 августа вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
19 августа среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
20 августа четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
21 августа пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
22 августа суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
23 августа воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
24 августа понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
25 августа вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
26 августа среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
27 августа четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
28 августа пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
29 августа суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
30 августа воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
31 августа понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
1 сентября вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
2 сентября среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
3 сентября четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
4 сентября пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
5 сентября суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
6 сентября воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
7 сентября понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
8 сентября вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
9 сентября среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
10 сентября четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
11 сентября пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
12 сентября суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
13 сентября воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
14 сентября понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
15 сентября вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
16 сентября среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
17 сентября четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
18 сентября пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
19 сентября суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
20 сентября воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
21 сентября понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
22 сентября вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
23 сентября среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
24 сентября четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
25 сентября пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
26 сентября суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
27 сентября воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
28 сентября понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
29 сентября вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
30 сентября среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
1 октября четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
2 октября пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
3 октября суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
4 октября воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
5 октября понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
6 октября вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
7 октября среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
8 октября четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
9 октября пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
10 октября суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
11 октября воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
12 октября понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
13 октября вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
14 октября среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
15 октября четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
16 октября пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
17 октября суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
18 октября воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
19 октября понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
20 октября вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
21 октября среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
22 октября четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
23 октября пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
24 октября суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
25 октября воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
26 октября понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
27 октября вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
28 октября среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
29 октября четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
30 октября пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
31 октября суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
1 ноября воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
2 ноября понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
3 ноября вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
4 ноября среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
5 ноября четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
6 ноября пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
7 ноября суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
8 ноября воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
9 ноября понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
10 ноября вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
11 ноября среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
12 ноября четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
13 ноября пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
14 ноября суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
15 ноября воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39

Фотографии

Екатерина II и век просвещения: русский проект Екатерина II и век просвещения: русский проект Екатерина II и век просвещения: русский проект Екатерина II и век просвещения: русский проект Екатерина II и век просвещения: русский проект Екатерина II и век просвещения: русский проект Екатерина II и век просвещения: русский проект Екатерина II и век просвещения: русский проект Екатерина II и век просвещения: русский проект Екатерина II и век просвещения: русский проект Екатерина II и век просвещения: русский проект Екатерина II и век просвещения: русский проект Екатерина II и век просвещения: русский проект Екатерина II и век просвещения: русский проект

В ближайшие дни

Выставка-опера «Радость-свадьба с подменой невесты и другими происшествиями»
12+
Инсталляция Новые медиа Объект Современное искусство

Выставка-опера «Радость-свадьба с подменой невесты и другими происшествиями»

13 августа в 13:00 Тон-центр
от 1000 ₽
Игровая программа «Начальная военная подготовка в Бункере»
6+
Интерактивный

Игровая программа «Начальная военная подготовка в Бункере»

30 августа в 16:30 Бункер-42 на Таганке
Билеты
Интерактивная экскурсия «В Тишине»
6+
Экскурсия Интерактивный

Интерактивная экскурсия «В Тишине»

12 августа в 14:00 Музей «В Тишине»
от 580 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше