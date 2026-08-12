Выставка «Екатерина I» в Эрмитаже: взгляд на эпоху

В Николаевском зале Зимнего дворца открывается выставка «Екатерина I», посвященная 300-летию правления первой женщины на русском престоле, Екатерины Алексеевны. Этот масштабный проект станет стартовой площадкой для серии выставок об императорах России. Экспозиция покажет деятельность Екатерины I в период её царствования с 1725 по 1727 год, когда были продолжены и частично завершены дела её супруга — Петра Великого.

Исторические достижения Екатерины I

В ходе своего правления Екатерина I инициировала значимые преобразования: была основана Академия наук, учреждён орден Святого Александра Невского. Также продолжилось строительство великолепных резиденций и была проведена реформа монетного дела. Выставка позволит посетителям узнать об этих событиях через призму жизни Екатерины.

Хронологическая экспозиция

Экспозиция организована хронологически и охватывает ключевые моменты жизни Екатерины Алексеевны: от её пленения в 1702 году до коронации в 1724 году и последних лет правления. Посетители смогут увидеть раздел, посвящённый пригородным резиденциям, где проживала императрица.

Уникальные экспонаты

В состав выставки вошло более 500 экспонатов, включая гравюры, костюмы, ювелирные изделия, шпалеры и портреты членов императорской семьи. Особенно стоит отметить Большую коронационную карету, созданную по заказу Петра Великого в Париже, которая впервые покинет Фондохранилище Эрмитажа для участия в выставке.

Выставка станет замечательной возможностью узнать больше о судьбе одной из самых влиятельных женщин в истории России и её вкладе в развитие страны.