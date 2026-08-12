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Екатерина I
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Екатерина I

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О выставке

Выставка «Екатерина I» в Эрмитаже: взгляд на эпоху

В Николаевском зале Зимнего дворца открывается выставка «Екатерина I», посвященная 300-летию правления первой женщины на русском престоле, Екатерины Алексеевны. Этот масштабный проект станет стартовой площадкой для серии выставок об императорах России. Экспозиция покажет деятельность Екатерины I в период её царствования с 1725 по 1727 год, когда были продолжены и частично завершены дела её супруга — Петра Великого.

Исторические достижения Екатерины I

В ходе своего правления Екатерина I инициировала значимые преобразования: была основана Академия наук, учреждён орден Святого Александра Невского. Также продолжилось строительство великолепных резиденций и была проведена реформа монетного дела. Выставка позволит посетителям узнать об этих событиях через призму жизни Екатерины.

Хронологическая экспозиция

Экспозиция организована хронологически и охватывает ключевые моменты жизни Екатерины Алексеевны: от её пленения в 1702 году до коронации в 1724 году и последних лет правления. Посетители смогут увидеть раздел, посвящённый пригородным резиденциям, где проживала императрица.

Уникальные экспонаты

В состав выставки вошло более 500 экспонатов, включая гравюры, костюмы, ювелирные изделия, шпалеры и портреты членов императорской семьи. Особенно стоит отметить Большую коронационную карету, созданную по заказу Петра Великого в Париже, которая впервые покинет Фондохранилище Эрмитажа для участия в выставке.

Выставка станет замечательной возможностью узнать больше о судьбе одной из самых влиятельных женщин в истории России и её вкладе в развитие страны.

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В других городах
Август
Сентябрь
12 августа среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
13 августа четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
14 августа пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
15 августа суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
16 августа воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
17 августа понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
18 августа вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
19 августа среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
20 августа четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
21 августа пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
22 августа суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
23 августа воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
24 августа понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
25 августа вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
26 августа среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
27 августа четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
28 августа пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
29 августа суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
30 августа воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
31 августа понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
1 сентября вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
2 сентября среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
3 сентября четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
4 сентября пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
5 сентября суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
6 сентября воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
7 сентября понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
8 сентября вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
9 сентября среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
10 сентября четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
11 сентября пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
12 сентября суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
13 сентября воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
14 сентября понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
15 сентября вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
16 сентября среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
17 сентября четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
18 сентября пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
19 сентября суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
20 сентября воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
21 сентября понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
22 сентября вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
23 сентября среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
24 сентября четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
25 сентября пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
26 сентября суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
27 сентября воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34

Фотографии

Екатерина I Екатерина I Екатерина I Екатерина I Екатерина I Екатерина I Екатерина I Екатерина I Екатерина I Екатерина I Екатерина I Екатерина I Екатерина I Екатерина I Екатерина I Екатерина I

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