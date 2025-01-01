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Киноафиша Екатерина и Вольтер

Спектакль Екатерина и Вольтер

Постановка
Александринский театр 16+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Новый спектакль на сцене Александринки

Новый спектакль, созданный главным режиссёром Александринского театра Никитой Кобелевым, продолжает серию постановок, посвящённых осмыслению российской истории. В основе спектакля — подлинные тексты переписки между российской императрицей Екатериной II и французским мыслителем Вольтером. Их переписка длилась 15 лет, с 1763 по 1778 год, и охватывает широкий спектр тем, от политики до науки и литературы.

Историческая основа

Переписка Екатерины II и Вольтера является важным историческим документом, который стал доступен российскому читателю только в 2022 году благодаря изданию «Екатерина II и Вольтер. Переписка». В письмах отражаются не только личные отношения двух великих людей, но и важные события того времени, такие как русско-турецкая война 1768–1774 годов и создание новой российской правовой системы.

Содержание спектакля

Спектакль включает в себя подлинные тексты их переписки, сохраняя остроту мысли, образность фраз и изящество лести. Также в спектакле представлены фрагменты произведений Георга Фридриха Генделя, включая увертюру к оратории «Самсон», оперу «Роделинда» и сюиту №3 ре минор: Allegro.

Художественные особенности

«Екатерина и Вольтер» представляет собой не только историческую реконструкцию, но и дань французскому театру XVIII века с его изящной иронией и фарсовой природой. Спектакль иллюстрирует становление личности Екатерины II как ученицы Вольтера, раскрывая нюансы её характера и философских размышлений.

Декорации и оформление

При создании декорационного оформления использованы репринты исторических материалов, включая рисунок печати Вольтера из журнала L’Intermédiaire des chercheurs et curieux (1869), карту «План Движений Атаки и совершенной победы над неприятелем победоносных Войск Ея Императорскаго Величества в Молдавии при реке Ларге 1770 Года Июля 7» и фрагменты писем Екатерины II.

Исторические издания

Для создания спектакля использованы следующие издания:

  • «Переписка российской императрицы Екатерины II и господина Вольтера, продолжавшаяся с 1763 по 1778 год» (Вольная типография Гария и компании, 1803)
  • «Екатерина II и Вольтер. Переписка» («Университет Дмитрия Пожарского», 2022)
Режиссер
Никита Кобелев
В ролях
Эра Зиганшина
Игорь Волков
Елена Зимина
Елена Немзер
Евгений Капитонов

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Расписание

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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Санкт-Петербург, 17 сентября
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Санкт-Петербург, 18 сентября
Александринский театр Санкт-Петербург, пл. Островского, 6
19:00 от 5000 ₽
Санкт-Петербург, 28 октября
Александринский театр Санкт-Петербург, пл. Островского, 6
19:00 от 5000 ₽

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