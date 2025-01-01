Спектакль Екатерина и Вольтер

Новый спектакль на сцене Александринки

Новый спектакль, созданный главным режиссёром Александринского театра Никитой Кобелевым, продолжает серию постановок, посвящённых осмыслению российской истории. В основе спектакля — подлинные тексты переписки между российской императрицей Екатериной II и французским мыслителем Вольтером. Их переписка длилась 15 лет, с 1763 по 1778 год, и охватывает широкий спектр тем, от политики до науки и литературы.

Историческая основа

Переписка Екатерины II и Вольтера является важным историческим документом, который стал доступен российскому читателю только в 2022 году благодаря изданию «Екатерина II и Вольтер. Переписка». В письмах отражаются не только личные отношения двух великих людей, но и важные события того времени, такие как русско-турецкая война 1768–1774 годов и создание новой российской правовой системы.

Содержание спектакля

Спектакль включает в себя подлинные тексты их переписки, сохраняя остроту мысли, образность фраз и изящество лести. Также в спектакле представлены фрагменты произведений Георга Фридриха Генделя, включая увертюру к оратории «Самсон», оперу «Роделинда» и сюиту №3 ре минор: Allegro.

Художественные особенности

«Екатерина и Вольтер» представляет собой не только историческую реконструкцию, но и дань французскому театру XVIII века с его изящной иронией и фарсовой природой. Спектакль иллюстрирует становление личности Екатерины II как ученицы Вольтера, раскрывая нюансы её характера и философских размышлений.

Декорации и оформление

При создании декорационного оформления использованы репринты исторических материалов, включая рисунок печати Вольтера из журнала L’Intermédiaire des chercheurs et curieux (1869), карту «План Движений Атаки и совершенной победы над неприятелем победоносных Войск Ея Императорскаго Величества в Молдавии при реке Ларге 1770 Года Июля 7» и фрагменты писем Екатерины II.

Исторические издания

Для создания спектакля использованы следующие издания: