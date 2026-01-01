Экспериментальный спектакль «Эхо» на Новой сцене Александринского театра

Новая сцена Александринского театра приглашает вас на уникальный спектакль «Эхо», который представляет собой выразительное исследование резонанса в самых разных его проявлениях — физическом, эмоциональном и человеческом. Этот спектакль современного танца ставит перед собой цель показать, как небольшие действия способны незаметно преобразовать нашу внутреннюю реальность.

Язык движений, используемый в спектакле, искренне и естественно вытекает из человеческого тела. Танцоры создают круговой, динамичный хореографический стиль, который постоянно связывает их в единое поле коммуникации. Взаимодействие между исполнителями приводит к процессу взаимного влияния, где каждое тело не только воздействует на других, но и само испытывает влияние окружающих.

Спектакль «Эхо» исследует резонанс не только как акустическое явление, но и как важный человеческий опыт. Это нечто, что пронизывает пространство и тела, оставляя после себя эмоциональный отпечаток даже в момент исчезновения.

О молодежной лаборатории израильского танца

Молодежная лаборатория израильского танца предоставляет уникальную возможность стать частью профессионального проекта, выступить на сцене и продолжить свою карьеру в современном танце на новом уровне. Проект реализуется на базе молодежного театра Санкт-Петербургского дома танца «КАННОН ДАНС». Танцевальная лаборатория предлагает не только техническую подготовку, но и сценический опыт, совместную работу с хореографами, участие в постановках, а также глубокое понимание современного танцевального контекста.

В течение двух недель участники лаборатории будут погружены в процесс создания под руководством хореографа Ротем Винер Чайковски. Результаты их работы можно будет увидеть на Новой сцене Александринского театра в рамках международного фестиваля современного танца OPEN LOOK.