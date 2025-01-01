Групповая выставка современного искусства «Эхо»

С 18 июля по 9 августа 2025 года в стенах Екатерининского собрания пройдет уникальное событие — групповая выставка современного искусства «Эхо». Это выставка, организованная «Петербург-концерт» и «o’keeffe», объединит художников и поэтов, работающих с различными медиумами и концепциями.

Главная идея выставки

Выставка «Эхо» подчеркивает важность объединения авторов и поддержки творческих практик. Здесь создается пространство для диалога между визуальным искусством и поэзией. Посетители смогут ощутить многогранность восприятия и увидеть, как разные авторы взаимодействуют с медиа, находя новые формы выражения через взаимную интерпретацию своих работ.

Лекции и встречи

В рамках выставки также состоятся лекции от преподавателей Института культуры и Европейского университета. Они раскроют темы современного искусства, междисциплинарных практик и роли слова в визуальных образах.

Участники выставки

В проекте примут участие молодые авторы российской арт-сцены, чьи работы хранятся в частных и музейных коллекциях:

Анастасия Дегтярёва (фотография)

Пётр Чёрный (живопись)

Анатолий Алексеев (живопись, графика)

Лев Казак (поэзия, живопись, инсталляция)

Дарья Родченко (живопись, инсталляция)

Анна Шагивалеева (пластический перформанс)

Саша Хоменко (пластический перформанс)

Ксения Муралёва (живопись, графика, инсталляция)

Яна Афанасьева (видео-арт)

Поэты, представленные на выставке:

Полина Сале

Софья Шакира

Данила Солдатенков

Дина Семыкина

Артём Белов

Мурат Сомов

Приглашаем вас!

Выставка «Эхо» — это уникальная возможность для ценителей современного искусства и литературы окунуться в пространство диалога и взаимного вдохновения. Приглашаем всех желающих посетить мероприятие и стать частью культурного обмена!