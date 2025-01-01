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Эхо

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О концерте/спектакле

Групповая выставка современного искусства «Эхо»

С 18 июля по 9 августа 2025 года в стенах Екатерининского собрания пройдет уникальное событие — групповая выставка современного искусства «Эхо». Это выставка, организованная «Петербург-концерт» и «o’keeffe», объединит художников и поэтов, работающих с различными медиумами и концепциями.

Главная идея выставки

Выставка «Эхо» подчеркивает важность объединения авторов и поддержки творческих практик. Здесь создается пространство для диалога между визуальным искусством и поэзией. Посетители смогут ощутить многогранность восприятия и увидеть, как разные авторы взаимодействуют с медиа, находя новые формы выражения через взаимную интерпретацию своих работ.

Лекции и встречи

В рамках выставки также состоятся лекции от преподавателей Института культуры и Европейского университета. Они раскроют темы современного искусства, междисциплинарных практик и роли слова в визуальных образах.

Участники выставки

В проекте примут участие молодые авторы российской арт-сцены, чьи работы хранятся в частных и музейных коллекциях:

  • Анастасия Дегтярёва (фотография)
  • Пётр Чёрный (живопись)
  • Анатолий Алексеев (живопись, графика)
  • Лев Казак (поэзия, живопись, инсталляция)
  • Дарья Родченко (живопись, инсталляция)
  • Анна Шагивалеева (пластический перформанс)
  • Саша Хоменко (пластический перформанс)
  • Ксения Муралёва (живопись, графика, инсталляция)
  • Яна Афанасьева (видео-арт)

Поэты, представленные на выставке:

  • Полина Сале
  • Софья Шакира
  • Данила Солдатенков
  • Дина Семыкина
  • Артём Белов
  • Мурат Сомов

Приглашаем вас!

Выставка «Эхо» — это уникальная возможность для ценителей современного искусства и литературы окунуться в пространство диалога и взаимного вдохновения. Приглашаем всех желающих посетить мероприятие и стать частью культурного обмена!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 30 июля
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
15:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 31 июля
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
15:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 1 августа
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
15:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 2 августа
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
12:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 6 августа
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
15:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 7 августа
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
15:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 8 августа
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
15:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 9 августа
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
12:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 19 августа
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
12:00 от 300 ₽

В ближайшие дни

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