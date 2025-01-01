С 18 июля по 9 августа 2025 года в стенах Екатерининского собрания пройдет уникальное событие — групповая выставка современного искусства «Эхо». Это выставка, организованная «Петербург-концерт» и «o’keeffe», объединит художников и поэтов, работающих с различными медиумами и концепциями.
Выставка «Эхо» подчеркивает важность объединения авторов и поддержки творческих практик. Здесь создается пространство для диалога между визуальным искусством и поэзией. Посетители смогут ощутить многогранность восприятия и увидеть, как разные авторы взаимодействуют с медиа, находя новые формы выражения через взаимную интерпретацию своих работ.
В рамках выставки также состоятся лекции от преподавателей Института культуры и Европейского университета. Они раскроют темы современного искусства, междисциплинарных практик и роли слова в визуальных образах.
В проекте примут участие молодые авторы российской арт-сцены, чьи работы хранятся в частных и музейных коллекциях:
Поэты, представленные на выставке:
Выставка «Эхо» — это уникальная возможность для ценителей современного искусства и литературы окунуться в пространство диалога и взаимного вдохновения. Приглашаем всех желающих посетить мероприятие и стать частью культурного обмена!