Эхо войны
Киноафиша Эхо войны

Спектакль Эхо войны

Постановка
Театр драматических импровизаций 16+
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Эхо войны: Литературно-музыкальная композиция о Великой Отечественной войне

Приглашаем вас на уникальный спектакль «Эхо войны», который объединяет известные и полузабытые стихи и песни о Великой Отечественной войне. Это произведение создано различными поколениями поэтов и композиторов, что придаёт ему особую ценность и глубину.

Разговор о великой душе народа

«Эхо войны» — это не просто спектакль о Победе. Это трогательный разговор о великой душе русского народа, его любви к Родине и о том, как память о войне продолжает жить в сердцах людей. Спектакль передаёт всю гамму эмоций, которые испытывает зритель, погружаясь в эту важную тему.

Эмоциональное воздействие на зрителей

Спектакль оказывает сильное эмоциональное воздействие не только на старшее поколение, но и на юные сердца. Это замечательная возможность для молодежи узнать о подвиге своих предков и осознать важность исторической памяти.

Интересные факты

В спектакле будут задействованы не только классические произведения, но и менее известные работы, которые могут удивить даже самых искушённых театралов. Каждый номер — это тщательно подобранная история, которая заставляет задуматься о цене мира и свободе.

Не упустите шанс стать частью этого уникального театрального события. Присоединяйтесь к нам и погрузитесь в атмосферу, где история и искусство переплетаются в одном великолепном спектакле.

Режиссер
Павел Подервянский
В ролях
Александра Семикрас
Полина Бабушкина
Екатерина Балашова
