Концерт «Эхо-ветра»: этно-напевы в Уфе

Весной 2026 года в Уфе пройдет уникальный концерт «Эхо-ветра». Это музыкальное событие объединит традиционное башкирское звучание и современные этнические ритмы, предлагая зрителям незабываемые эмоции и новые музыкальные вкусы.

Проект позиционируется как музыкальный этнобренд Башкортостана. В центре внимания находится курай — символ башкирского народа, который будет сочетаться с множеством других инструментов и вокальных техник. Это создает особую атмосферу, полную гармонии и глубины.

Программа концерта включает произведения известных башкирских композиторов, что подчеркивает важность сохранения культурного наследия республики. Каждый из представленных музыкальных номеров расскажет свою историю и позволит зрителям лучше понять богатство башкирской музыкальной традиции.

Не упустите возможность стать частью этого яркого события и насладиться волшебством музыки, которая соединяет поколения!

Апрель
15 апреля среда
19:00
Башкортостан Уфа, Ленина, 50

