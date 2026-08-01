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Эхо старой Европы: орган и волынки. Органные вечера в Коломенском при свечах
Билеты от 800₽
Киноафиша Эхо старой Европы: орган и волынки. Органные вечера в Коломенском при свечах

Эхо старой Европы: орган и волынки. Органные вечера в Коломенском при свечах

6+
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте

Очарование волынки в "Коломенском"

Если вас завораживает атмосферу старинной Европы, то концерт, который состоится в дворце царя Алексея Михайловича, станет настоящим открытием. Главным героем вечера будет волынка — один из древнейших музыкальных инструментов, чье неповторимое звучание хранит в себе секреты столетий.

Уникальное разнообразие исполнителей

Ансамбль волынок, органа и ударных инструментов перенесет зрителей сквозь века — от величественных храмов Византии до шумных шотландских празднеств, от уединённых галисийских деревень до широких русских просторов.

Знакомство с инструментами

Концерт предоставляет уникальную возможность не только услышать, но и увидеть воочию разнообразие волынок разных народов Европы. Вы сможете ознакомиться с:

  • легендарной волынкой шотландских высокогорий;
  • яркой галисийской гайтой;
  • изящным корнемюзом центральной Франции;
  • древним византийским тулумом;
  • загадочной родопской гайей;
  • традиционной русской волынкой.

После выступления у вас будет возможность близко рассмотреть инструменты и задать вопросы исполнителям, узнав их секреты и историю каждого инструмента.

Программа концерта

В программе:

  • Речитация на гимны Кассии Константинопольской (византийская волынка, ударные, орган)
  • Интабуляция на мадригал Паоло Флорентийского "Un pellegrin uccel" (фламандская волынка XIV века, раушпфайф, орган)
  • Три танца из сборника Михаэля Преториуса "Терпсихора" (немецкие волынки XVI века, четырёхрядная гитара)
  • Диминуции двух танцев XVII века, французского и итальянского (волынка XVII века, раушпфайф, ударные, орган)
  • Три галиссийских народных танца (галисийская волынка, ударные, орган)
  • Болгарская народная песня "Рипни, калинке" в версии для родопской волынки
  • Болгарский народный танец "Ръченица" (фракийская волынка, барабан)
  • Два наигрыша: протяжный и плясовой (русская волынка, ударные)
  • Понтийский танец котчари (понтийская волынка, ударные, орган)
  • Три шотландских традиционных мелодии (шотландская волынка, ударные, орган)

Обратите внимание, что программа возможна изменения.

Исполнители

В концерте участвуют:

  • Анна Ветлугина (орган)
  • Солисты ансамбля "Alcántar": Ксения Кудрявцева (волынки), Юрий Посыпанов (ударные инструменты)

Продолжительность и место проведения

Продолжительность концерта составляет 60 минут (без антракта).

Концерт пройдет в музее-заповеднике "Коломенское". Адрес: Москва, м. Каширская, Проспект Андропова, д.39, стр.69.

Купить билет на концерт Эхо старой Европы: орган и волынки. Органные вечера в Коломенском при свечах

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Август
15 августа суббота
15:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
от 800 ₽
15:00
Театральная хоромина Москва, просп. Андропова, 39, стр. 69, на территории музея-заповедника «Коломенское»
от 800 ₽

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