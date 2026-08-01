Эхо старой Европы: орган и волынки. Органные вечера в Коломенском при свечах

Очарование волынки в "Коломенском"

Если вас завораживает атмосферу старинной Европы, то концерт, который состоится в дворце царя Алексея Михайловича, станет настоящим открытием. Главным героем вечера будет волынка — один из древнейших музыкальных инструментов, чье неповторимое звучание хранит в себе секреты столетий.

Уникальное разнообразие исполнителей

Ансамбль волынок, органа и ударных инструментов перенесет зрителей сквозь века — от величественных храмов Византии до шумных шотландских празднеств, от уединённых галисийских деревень до широких русских просторов.

Знакомство с инструментами

Концерт предоставляет уникальную возможность не только услышать, но и увидеть воочию разнообразие волынок разных народов Европы. Вы сможете ознакомиться с:

легендарной волынкой шотландских высокогорий;

яркой галисийской гайтой;

изящным корнемюзом центральной Франции;

древним византийским тулумом;

загадочной родопской гайей;

традиционной русской волынкой.

После выступления у вас будет возможность близко рассмотреть инструменты и задать вопросы исполнителям, узнав их секреты и историю каждого инструмента.

Программа концерта

В программе:

Речитация на гимны Кассии Константинопольской (византийская волынка, ударные, орган)

Интабуляция на мадригал Паоло Флорентийского "Un pellegrin uccel" (фламандская волынка XIV века, раушпфайф, орган)

Три танца из сборника Михаэля Преториуса "Терпсихора" (немецкие волынки XVI века, четырёхрядная гитара)

Диминуции двух танцев XVII века, французского и итальянского (волынка XVII века, раушпфайф, ударные, орган)

Три галиссийских народных танца (галисийская волынка, ударные, орган)

Болгарская народная песня "Рипни, калинке" в версии для родопской волынки

Болгарский народный танец "Ръченица" (фракийская волынка, барабан)

Два наигрыша: протяжный и плясовой (русская волынка, ударные)

Понтийский танец котчари (понтийская волынка, ударные, орган)

Три шотландских традиционных мелодии (шотландская волынка, ударные, орган)

Обратите внимание, что программа возможна изменения.

Исполнители

В концерте участвуют:

Анна Ветлугина (орган)

Солисты ансамбля "Alcántar": Ксения Кудрявцева (волынки), Юрий Посыпанов (ударные инструменты)

Продолжительность и место проведения

Продолжительность концерта составляет 60 минут (без антракта).

Концерт пройдет в музее-заповеднике "Коломенское". Адрес: Москва, м. Каширская, Проспект Андропова, д.39, стр.69.