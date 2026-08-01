Эхо старой Европы: орган и волынки. Органные вечера в Коломенском при свечах

Очарование волынки в "Коломенском"
Если вас завораживает атмосферу старинной Европы, то концерт, который состоится в дворце царя Алексея Михайловича, станет настоящим открытием. Главным героем вечера будет волынка — один из древнейших музыкальных инструментов, чье неповторимое звучание хранит в себе секреты столетий.
Уникальное разнообразие исполнителей
Ансамбль волынок, органа и ударных инструментов перенесет зрителей сквозь века — от величественных храмов Византии до шумных шотландских празднеств, от уединённых галисийских деревень до широких русских просторов.
Знакомство с инструментами
Концерт предоставляет уникальную возможность не только услышать, но и увидеть воочию разнообразие волынок разных народов Европы. Вы сможете ознакомиться с:
- легендарной волынкой шотландских высокогорий;
- яркой галисийской гайтой;
- изящным корнемюзом центральной Франции;
- древним византийским тулумом;
- загадочной родопской гайей;
- традиционной русской волынкой.
После выступления у вас будет возможность близко рассмотреть инструменты и задать вопросы исполнителям, узнав их секреты и историю каждого инструмента.
Программа концерта
В программе:
- Речитация на гимны Кассии Константинопольской (византийская волынка, ударные, орган)
- Интабуляция на мадригал Паоло Флорентийского "Un pellegrin uccel" (фламандская волынка XIV века, раушпфайф, орган)
- Три танца из сборника Михаэля Преториуса "Терпсихора" (немецкие волынки XVI века, четырёхрядная гитара)
- Диминуции двух танцев XVII века, французского и итальянского (волынка XVII века, раушпфайф, ударные, орган)
- Три галиссийских народных танца (галисийская волынка, ударные, орган)
- Болгарская народная песня "Рипни, калинке" в версии для родопской волынки
- Болгарский народный танец "Ръченица" (фракийская волынка, барабан)
- Два наигрыша: протяжный и плясовой (русская волынка, ударные)
- Понтийский танец котчари (понтийская волынка, ударные, орган)
- Три шотландских традиционных мелодии (шотландская волынка, ударные, орган)
Обратите внимание, что программа возможна изменения.
Исполнители
В концерте участвуют:
- Анна Ветлугина (орган)
- Солисты ансамбля "Alcántar": Ксения Кудрявцева (волынки), Юрий Посыпанов (ударные инструменты)
Продолжительность и место проведения
Продолжительность концерта составляет 60 минут (без антракта).
Концерт пройдет в музее-заповеднике "Коломенское". Адрес: Москва, м. Каширская, Проспект Андропова, д.39, стр.69.