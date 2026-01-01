Концерт «Эхо соборов» объединяет музыку барокко и французского романтизма, демонстрируя богатство звучания органа. В программе представлены произведения, которые раскрывают уникальные возможности этого инструмента, от эмоций величия до тихих, сосредоточенных интонаций.
Концерт открывает Toccata septima Георга Муффата, насыщенная торжеством и энергией. За ней следует чакона Иоганна Пахельбеля с устойчивым басом, где появляются новые голоса и узоры, создавая полотно из множеств регистровых красок.
Значительная часть программы посвящена Иоганну Себастьяну Баху. В Концерте ля минор, BWV 593 композитор адаптирует сочинение Антонио Вивальди, сохраняя живость итальянского концерта в быстрых частях и спокойную певучесть в Adagio. Орган здесь становится «разговором» различных инструментов, хотя все партии исполняет один музыкант.
Хоральная прелюдия Von Gott will ich nicht lassen раскрывает более сосредоточенную сторону баховского творчества с тонкой полифонической игрой вокруг спокойной мелодии. Концерт венчает Toccata и фуга ре минор, BWV 565, одно из самых известных органных произведений, с начальным аккордом, запоминающимся с первых звуков, и мощным финалом.
Переход к Пасторали Винченцо Антонио Петрали вносит мягкий и певучий оттенок, подготавливая слушателей к Готической сюите Леона Боэльмана. Это произведение включает четыре части, где сменяются торжественный хорал, изящный менуэт, проникновенная молитва и блестящая финальная токката. Особенно выразительный момент — Prière à Notre-Dame, в котором простая мелодия парит над спокойным аккомпанементом.
Завершающая токката построена на непрерывном движении, постепенно наращивая силу и завершая концерт ярко и величественно.
Исполнитель: Анна Калинкина (орган).
Не пропустите возможность насладиться этим великолепным концертом на духовом органе церкви Святой Екатерины, где программа раскроется во всем богатстве красок.