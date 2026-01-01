Органный концерт «Эхо соборов» в лютеранской церкви

Концерт «Эхо соборов» объединяет музыку барокко и французского романтизма, демонстрируя богатство звучания органа. В программе представлены произведения, которые раскрывают уникальные возможности этого инструмента, от эмоций величия до тихих, сосредоточенных интонаций.

Вступление

Концерт открывает Toccata septima Георга Муффата, насыщенная торжеством и энергией. За ней следует чакона Иоганна Пахельбеля с устойчивым басом, где появляются новые голоса и узоры, создавая полотно из множеств регистровых красок.

Классика Баха

Значительная часть программы посвящена Иоганну Себастьяну Баху. В Концерте ля минор, BWV 593 композитор адаптирует сочинение Антонио Вивальди, сохраняя живость итальянского концерта в быстрых частях и спокойную певучесть в Adagio. Орган здесь становится «разговором» различных инструментов, хотя все партии исполняет один музыкант.

Хоральная прелюдия Von Gott will ich nicht lassen раскрывает более сосредоточенную сторону баховского творчества с тонкой полифонической игрой вокруг спокойной мелодии. Концерт венчает Toccata и фуга ре минор, BWV 565, одно из самых известных органных произведений, с начальным аккордом, запоминающимся с первых звуков, и мощным финалом.

Французское вдохновение

Переход к Пасторали Винченцо Антонио Петрали вносит мягкий и певучий оттенок, подготавливая слушателей к Готической сюите Леона Боэльмана. Это произведение включает четыре части, где сменяются торжественный хорал, изящный менуэт, проникновенная молитва и блестящая финальная токката. Особенно выразительный момент — Prière à Notre-Dame, в котором простая мелодия парит над спокойным аккомпанементом.

Завершающая токката построена на непрерывном движении, постепенно наращивая силу и завершая концерт ярко и величественно.

Исполнитель

Исполнитель: Анна Калинкина (орган).

Программа концерта

Георг Муффат (1653–1704) - Toccata septima in C из сборника Apparatus musico-organisticus, 1690

Иоганн Пахельбель (1653–1706) - Чакона in f, P. 43

Дитрих Букстехуде (ок. 1637–1707) - Прелюдия in g, BuxWV 149

Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) - Концерт ля минор, BWV 593 (транскрипция Концерта для двух скрипок ля минор, RV 522 Антонио Вивальди)

Хоральная прелюдия Von Gott will ich nicht lassen, BWV 658 из сборника 18 Choräle von verschiedener Art («18 Лейпцигских хоралов»)

Токката и фуга ре минор, BWV 565

Винченцо Антонио Петрали (1830–1889) - Pastorale per l’Élévation («Пастораль»)

Леон Боэльман (1862–1897) - Suite gothique («Готическая сюита»), ор. 25

Не пропустите возможность насладиться этим великолепным концертом на духовом органе церкви Святой Екатерины, где программа раскроется во всем богатстве красок.