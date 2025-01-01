Эхо реальности: показ документальных фильмов в Театре.doc

16 августа в 14:00 в Верхнем зале «DOC на Лесной» состоится показ четырех документальных фильмов российских авторов, которые глубоко исследуют окружающую нас реальность. После просмотра зрители смогут принять участие в обсуждении с авторами фильмов.
Фильм рассказывает историю Оли, фельдшера скорой помощи, которая сталкивается с экстренной необходимостью достать крупную сумму денег. Каковы будут её действия в этой непростой ситуации?
Нанаец, живущий в отдаленной деревне на берегу реки Амур, должен обеспечивать свою семью рыбной ловлей. Однако недавние изменения в законодательстве усложнили его жизнь. Несмотря на призывы покинуть родные края, герой фильма решает остаться и бороться за свое место.
Этот фильм погружает зрителя в мир христианского дома трудолюбия для бездомных. Мы увидим, как работают такие дома, узнаем о личных воззрениях их основателя и о жизни людей, которые ищут помощи.
Никита, археолог из Санкт-Петербурга, внезапно решает оставить все и отправляется в Москву, чтобы раскопать забытые страницы своей жизни. Какие тайны он найдет на своем пути?
OPIA — инди-клуб документального кино, который с 2017 года проводит показы и обсуждения независимого документального кино. Клуб организует междисциплинарные дискуссии и фестивали, исследующие социальную и индустриальную реальность через призму документальных работ со всего мира.
Показ документальных фильмов клуба OPIA осуществляется в рамках программы «Свободное место» Театра.doc.
Возрастное ограничение: 18+
Продолжительность показа: 2 часа 30 минут.