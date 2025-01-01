Эхо реальности: показ документальных фильмов в Театре.doc

Документальные фильмы от клуба OPIA: Показ и обсуждение

16 августа в 14:00 в Верхнем зале «DOC на Лесной» состоится показ четырех документальных фильмов российских авторов, которые глубоко исследуют окружающую нас реальность. После просмотра зрители смогут принять участие в обсуждении с авторами фильмов.

Фильмы программы:

«Скорая», Михаил Нилов

Фильм рассказывает историю Оли, фельдшера скорой помощи, которая сталкивается с экстренной необходимостью достать крупную сумму денег. Каковы будут её действия в этой непростой ситуации?

«Амба», Валерий Усков

Нанаец, живущий в отдаленной деревне на берегу реки Амур, должен обеспечивать свою семью рыбной ловлей. Однако недавние изменения в законодательстве усложнили его жизнь. Несмотря на призывы покинуть родные края, герой фильма решает остаться и бороться за свое место.

«Ной», Анастасия Строганова

Этот фильм погружает зрителя в мир христианского дома трудолюбия для бездомных. Мы увидим, как работают такие дома, узнаем о личных воззрениях их основателя и о жизни людей, которые ищут помощи.

«Архаика», Соня Козлова

Никита, археолог из Санкт-Петербурга, внезапно решает оставить все и отправляется в Москву, чтобы раскопать забытые страницы своей жизни. Какие тайны он найдет на своем пути?

О клубе OPIA

OPIA — инди-клуб документального кино, который с 2017 года проводит показы и обсуждения независимого документального кино. Клуб организует междисциплинарные дискуссии и фестивали, исследующие социальную и индустриальную реальность через призму документальных работ со всего мира.

Дополнительная информация

Показ документальных фильмов клуба OPIA осуществляется в рамках программы «Свободное место» Театра.doc.

Возрастное ограничение: 18+

Продолжительность показа: 2 часа 30 минут.