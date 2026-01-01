Оповещения от Киноафиши
Эхо любви. Анна Герман. К 90-летию со дня рождения певицы

6+
Продолжительность 75 минут
Возраст 6+

О выставке

Музыкально-литературный лекторий в Филармонии имени Габдуллы Тукая

В Филармонии имени Габдуллы Тукая пройдет музыкально-литературный лекторий, который возглавит народный артист Республики Татарстан Владимир Васильев. Это событие станет настоящим подарком для поклонников творчества Анны Герман.

Анна Герман — певица с ангельским и божественным голосом, чьи песни продолжают жить, несмотря на ее преждевременный уход из жизни в возрасте 46 лет. Её творчество оставило неизгладимый след в истории советской эстрады, и до сих пор привлекает внимание слушателей.

В программе лектория будут представлены песни из репертуара Анны Герман, которые любимы несколькими поколениями. Это уникальная возможность не только насладиться великолепным вокалом, но и узнать больше о жизни и карьере одной из самых ярких звёзд советской музыки.

Не упустите шанс стать частью этого музыкально-литературного события!

 

