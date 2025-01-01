Премьера театрализованного концерта «Эхо Блокады»

Мастерская «Пластилиновая ворона» с гордостью анонсирует премьеры театрализованного концерта «Эхо Блокады», который состоится 26 января 2026 года в ДК им. Ленсовета.

Звезды вечера

На сцене зрителей ожидает выступление народного артиста России Дмитрия Певцова и его уникального «Певцовъ-оркестра». Концерт наполнен знаменитыми песнями военных и послевоенных лет, которые трогают до глубины души.

Программа вечера

В течение 1 часа 40 минут (без антракта) зрители услышат не только музыкальные композиции, но и стихи, а также воспоминания из дневников блокадников. Эти исторические свидетельства придают концерту особую атмосферу и позволяют погрузиться в события тех тяжелых времен.

Интересные факты

Концерт «Эхо Блокады» не только рассказывает о трагедии блокадного Ленинграда, но и показывает, как искусство помогает сохранить память о важнейших событиях нашей истории. Это уникальная возможность увидеть и услышать то, что не оставит равнодушным никого.

Не упустите шанс стать частью этого значимого события!