Ехала деревня мимо мужика
Киноафиша Ехала деревня мимо мужика

Спектакль Ехала деревня мимо мужика

Постановка
Комедианты 0+
Продолжительность 1 час 15 минут, без антракта
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Мир русских народных сказок на сцене театра Комедианты

«Невидальщина, неслыхальщина, небывальщина...» — именно с такими удивительными словечками встретятся ребята и их родители на веселом спектакле, который перенесет их в мир русских народных сказок.

Яркие декорации и увлекательные истории

На сцене натянут красивый ажурный ковер, который станет фоном для необыкновенных историй. Молодые актеры азартно и радостно представят зрителям любимые с детства сказки, полные приключений и юмора.

Смешные эпизоды и запоминающиеся персонажи

Зрителей ждут стремительные смены эпизодов и множество смешных выдумок. Например, в одной из сцен «пятьдесят поросят» рождаются прямо в авоське, а в другой — сенокосы сопровождаются залихватской песней «Ах ты, сено, мое сено...». Кроме того, смелая курочка пройдет через сложные испытания, чтобы спасти своего петушка, подавившегося бобовым зернышком.

Вечные вопросы и доброта

В одной из сказок герои попытаются разрешить вечный вопрос: нужно ли на добро отвечать добром? «Конечно, нужно», — ответите вы, но не с волками об этом толковать. А помочь доверчивому зайчонку выгнать коварную плутовку-лису из его избушки захотят многие смелые мальчики и девочки, сидящие в зрительном зале.

Музыка и настроение

Спектакль полон веселых песен и забавных прибауток. Атмосфера на сцене живая, веселая и яркая, что гарантирует отличное настроение всем зрителям.

Приходите на спектакль и погрузитесь в мир волшебства и радости русских народных сказок!

Режиссер
Алексей Исполатов
В ролях
Илья Безрук
Евгений Талашманов
Леонид Зябкин
Виталий Кравченко
Александр Гончарук

Фотографии

