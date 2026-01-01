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Эх, женюсь на молоденькой
Киноафиша Эх, женюсь на молоденькой

Спектакль Эх, женюсь на молоденькой

12+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О спектакле

По пьесе Александра Николаевича Островского «Не всё коту масленица». «Не всё коту масленица» — так говорят о человеке, которому все доставалось легко, почти даром, но дармовщинка кончилась, и ему приходится потрудиться в поте лица, чтобы добиться желанной цели. А еще это — название трогательной и смешной в хорошем смысле слова истории любви. Яркая комедия, наполненная неожиданными поворотами, расскажет нам историю о любви, предательстве и верности. Спектакль обещает быть насыщенным и захватывающим. Талантливые актёры, яркие костюмы и непредсказуемый сюжет не оставят равнодушными ни одного зрителя.

Режиссер
Вячеслав Невинный-мл.
В ролях
Вячеслав Невинный-мл.
Ирина Лачина
Любовь Руденко
Всеволод Макаров
Елена Захарова
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