Егор Свирский
Билеты от 1250₽
Киноафиша Егор Свирский

Егор Свирский

18+
Возраст 18+
Билеты от 1250₽

О концерте/спектакле

Егор Свирский: стендап-концерт в Standup Club на Трубной

Приглашаем вас на уникальный стендап-концерт Егора Свирского, который пройдет в уютной атмосфере Standup Club на Трубной. Егор — один из самых ярких представителей современного стендапа, известный своим остроумным и актуальным юмором.

Что ожидать от выступления

В программе вечера — новые шутки, неожиданные повороты и, конечно, взаимодействие с залом. Егор мастерски умело сочетает личные истории с наблюдениями о жизни, что делает его выступления максимально relatable и интересными для зрителей.

Почему стоит посетить

Стендап-культура набирает популярность, и увидеть мастера на сцене — это возможность стать частью чего-то действительно захватывающего. Если вы цените остроумие и хотите провести вечер в хорошем настроении, этот концерт станет отличным выбором.

Информация о месте

Standup Club на Трубной — это известное пространство для любителей юмора и легкой атмосферы. Здесь часто проходят выступления как начинающих, так и известных комиков, что делает клуб практическим центром стендап-культуры в городе.

Не упустите шанс увидеть Егора Свирского вживую — это будет незабываемый вечер, полный смеха и позитива!

Купить билет на концерт Егор Свирский

Октябрь
5 октября воскресенье
21:00
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
от 1250 ₽

