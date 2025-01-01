Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Егор Свирский. Стендап концерт
Билеты от 0₽
Киноафиша Егор Свирский. Стендап концерт

Егор Свирский. Стендап концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 0₽

О концерте

Егор Свирский: стендап концерт в Standup Club на Трубной

Приглашаем вас на необычный стендап концерт Егора Свирского, который пройдет в Standup Club на Трубной. Этот талантливый комик не боится поднимать острые темы и смешно делиться личными историями. Его выступления уже завоевали популярность среди зрителей, и на этом концерте вы сможете насладиться его уникальным стилем и чувством юмора.

Что вас ждет на концерте?

Егор Свирский предлагает своим зрителям не только смех, но и возможность задуматься над важными вопросами повседневной жизни. Он затрагивает темы, знакомые каждому, и не стесняется высмеивать абсурды нашего времени.

Интересные факты о Егоре Свирском

Егор – участник множества комедийных шоу и фестивалей, где его выступления не оставляют равнодушными ни зрителей, ни критиков. Он является одним из самых ярких представителей нового поколения стендап-комиков в России.

Почему стоит посетить это событие?

Если вы любите искренний юмор и живой контакт со зрителем, то этот концерт станет отличным поводом провести вечер в компании смеха и доброй атмосферы. Не упустите возможность увидеть Егора в действии!

Следите за анонсами и не забудьте забронировать билеты на выступление. Мы ждем вас в Standup Club на Трубной!

Исполнители
Свирский Е

Купить билет на концерт Егор Свирский. Стендап концерт

Помощь с билетами
Декабрь
28 декабря воскресенье
21:00
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1

В ближайшие дни

Stand Up | Опытные комики с TV и YouTube
18+
Юмор
Stand Up | Опытные комики с TV и YouTube
22 декабря в 19:00 Standup Brothers
от 600 ₽
Супер проверка комиков с ТВ
18+
Юмор
Супер проверка комиков с ТВ
31 января в 16:00 Standup Café
от 500 ₽
Лариса Долина
18+
Эстрада
Лариса Долина
26 марта в 21:00 Petter
от 9500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше