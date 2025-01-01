Меню
Егор Свирский. Стендап-концерт
Егор Свирский. Стендап-концерт

О концерте/спектакле

Стендап-вечер с Егором Свирским

Приглашаем вас на незабываемый стендап концерт с участием Егора Свирского — талантливого комика из Беларуси. Его остроумие и неподражаемый стиль завоевали сердца зрителей на различных платформах.

Кто такой Егор Свирский?

Егор Свирский — полуфиналист популярного шоу «Камеди Баттл» и участник передач Stand Up на ТНТ. Также он стал лицом проекта «Стендап комики» на ютуб-канале Stand-Up Club #1, который стал знаковым для любителей качественного юмора.

Место проведения

Концерт пройдет в уютной атмосфере Stage Standup Club. Этот клуб известен своей поддержкой молодых талантов и созданием комфортной обстановки для зрителей.

Что ожидать от вечера?

Зрители смогут насладиться остроумными шутками и наблюдать за мастерством импровизации Егора. Каждый его выход на сцену — это уникальная возможность погрузиться в мир юмора и хорошего настроения.

Не пропустите шанс увидеть live выступление одного из самых востребованных комиков современности!

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 7 сентября
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
19:00 от 1200 ₽ 21:30 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 18 октября
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 19 октября
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
21:00 от 1000 ₽

