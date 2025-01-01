Егор Свирский. Стендап-концерт

Стендап-вечер с Егором Свирским

Приглашаем вас на незабываемый стендап концерт с участием Егора Свирского — талантливого комика из Беларуси. Его остроумие и неподражаемый стиль завоевали сердца зрителей на различных платформах.

Кто такой Егор Свирский?

Егор Свирский — полуфиналист популярного шоу «Камеди Баттл» и участник передач Stand Up на ТНТ. Также он стал лицом проекта «Стендап комики» на ютуб-канале Stand-Up Club #1, который стал знаковым для любителей качественного юмора.

Место проведения

Концерт пройдет в уютной атмосфере Stage Standup Club. Этот клуб известен своей поддержкой молодых талантов и созданием комфортной обстановки для зрителей.

Что ожидать от вечера?

Зрители смогут насладиться остроумными шутками и наблюдать за мастерством импровизации Егора. Каждый его выход на сцену — это уникальная возможность погрузиться в мир юмора и хорошего настроения.

Не пропустите шанс увидеть live выступление одного из самых востребованных комиков современности!