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Егор Свирский. Сольный концерт
Билеты от 900₽
Киноафиша Егор Свирский. Сольный концерт

Егор Свирский. Сольный концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 900₽

О концерте/спектакле

Егор Свирский и его стендап в Black Loft

Приглашаем вас на уникальное стендап-шоу с участием Егора Свирского, известного по таким проектам, как «StandUp ТНТ», «Comedy Баттл» и «Разгоны» на канале «StandUp Club #1». Это будет вечер, наполненный юмором, искренними эмоциями и зарядом позитивной энергии!

Место проведения

Шоу состоится в стильном и модном пространстве Black Loft (by Bolshevik Loft). Интерьеры создают атмосферу, напоминающую погружение под воду возле маяка, что добавляет особую изюминку к мероприятию.

Удобства для гостей

Для вашего комфорта в Black Loft работает коктейль-бар, а также ресторан, предлагающий блюда европейской и русской кухни с авторской подачей. Чтобы избежать задержек с заказами, рекомендуем приходить заранее к сбору гостей.

Когда и как

Сбор гостей начнется за 30 минут до начала программы. Это отличное время, чтобы насладиться атмосферой, пообщаться с друзьями и зарядиться позитивными эмоциями перед началом шоу.

Возрастные ограничения

Обратите внимание, что на мероприятие есть возрастное ограничение 18+. При входе потребуется паспорт для подтверждения возраста.

Не упустите шанс провести вечер в компании талантливого комика и насладиться незабываемым шоу!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 августа
КДК «Большевик» Москва, Ленинградский просп., 15
21:00 от 900 ₽

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