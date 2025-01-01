Егор Свирский. Сольный концерт

Егор Свирский и его стендап в Black Loft

Приглашаем вас на уникальное стендап-шоу с участием Егора Свирского, известного по таким проектам, как «StandUp ТНТ», «Comedy Баттл» и «Разгоны» на канале «StandUp Club #1». Это будет вечер, наполненный юмором, искренними эмоциями и зарядом позитивной энергии!

Место проведения

Шоу состоится в стильном и модном пространстве Black Loft (by Bolshevik Loft). Интерьеры создают атмосферу, напоминающую погружение под воду возле маяка, что добавляет особую изюминку к мероприятию.

Удобства для гостей

Для вашего комфорта в Black Loft работает коктейль-бар, а также ресторан, предлагающий блюда европейской и русской кухни с авторской подачей. Чтобы избежать задержек с заказами, рекомендуем приходить заранее к сбору гостей.

Когда и как

Сбор гостей начнется за 30 минут до начала программы. Это отличное время, чтобы насладиться атмосферой, пообщаться с друзьями и зарядиться позитивными эмоциями перед началом шоу.

Возрастные ограничения

Обратите внимание, что на мероприятие есть возрастное ограничение 18+. При входе потребуется паспорт для подтверждения возраста.

Не упустите шанс провести вечер в компании талантливого комика и насладиться незабываемым шоу!