Егор Свирский и Евгений Хоньяков

Это уникальное событие обещает стать настоящим праздником для любителей театра и стендап-комедии.
Зрителей ждут остроумные наблюдения, неожиданные повороты сюжета и весёлые диалоги. Каждый из артистов привнесёт в спектакль свою индивидуальность, что делает каждое выступление неповторимым. Важно отметить, что оба участника активно взаимодействуют с публикой, создавая уникальное театральное переживание.
Не упустите возможность увидеть это шоу! Спектакль пройдет в ближайшие выходные в Stand Up Store Moscow. Рекомендуем заранее бронировать билеты, так как спрос на мероприятия с участием таких артистов всегда велик.