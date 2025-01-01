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Егор Свирский и Евгений Хоньяков
Билеты от 1000₽
Киноафиша Егор Свирский и Евгений Хоньяков

Егор Свирский и Евгений Хоньяков

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Новый концерт от Stand Up Store Moscow

Это уникальное событие обещает стать настоящим праздником для любителей театра и стендап-комедии.

Что ожидать

Зрителей ждут остроумные наблюдения, неожиданные повороты сюжета и весёлые диалоги. Каждый из артистов привнесёт в спектакль свою индивидуальность, что делает каждое выступление неповторимым. Важно отметить, что оба участника активно взаимодействуют с публикой, создавая уникальное театральное переживание.

Интересные факты

  • Егор Свирский и Евгений Хоньяков уже успели завоевать сердца зрителей на различных фестивалях.
  • Спектакль включает элементы импровизации, что позволяет артистам быть гибкими и адаптироваться к реакции зала.
  • Stand Up Store Moscow — известная площадка, которая уже успела стать домом для многих успешных проектов в мире стендапа.

Когда и где

Не упустите возможность увидеть это шоу! Спектакль пройдет в ближайшие выходные в Stand Up Store Moscow. Рекомендуем заранее бронировать билеты, так как спрос на мероприятия с участием таких артистов всегда велик.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
22 августа
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
19:00 от 1000 ₽

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