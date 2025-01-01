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Егор Свирский / Стендап-концерт
Киноафиша Егор Свирский / Стендап-концерт

Егор Свирский / Стендап-концерт

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Егор Свирский: стендап-комик из Беларуси

Приглашаем вас на незабываемый вечер стендапа с Егором Свирским, талантливым комиком из Беларуси! Егор — полуфиналист популярного шоу «Камеди Баттл» и участник передачи «Stand Up» на телеканале ТНТ. Его остроумие и уникальный стиль выступления уже завоевали сердца зрителей.

Кто такой Егор Свирский?

Егор Свирский — это имя, которое стало известно многим благодаря его участию в проекте «Стендап комики» на YouTube-канале Stand-Up Club #1. Его неповторимый юмор и яркие образы делают каждое выступление незабываемым.

Что ожидать от шоу?

На вашем вечере стендапа Егор поделится своими мыслями о жизни, отношениях и, конечно же, о забавных ситуациях, которые произошли с ним. Его искренность и чувство юмора создадут атмосферу легкости и веселья, которая так необходима каждому из нас.

Не пропустите!

Не упустите возможность увидеть Егора Свирского вживую! Билеты на шоу уже в продаже. Спешите, количество мест ограничено! Встречаемся на стендапе, где смех — это главное!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 июля
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
18:30 от 1200 ₽

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