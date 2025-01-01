Егор Свирский / Стендап-концерт

Егор Свирский: стендап-комик из Беларуси

Приглашаем вас на незабываемый вечер стендапа с Егором Свирским, талантливым комиком из Беларуси! Егор — полуфиналист популярного шоу «Камеди Баттл» и участник передачи «Stand Up» на телеканале ТНТ. Его остроумие и уникальный стиль выступления уже завоевали сердца зрителей.

Кто такой Егор Свирский?

Егор Свирский — это имя, которое стало известно многим благодаря его участию в проекте «Стендап комики» на YouTube-канале Stand-Up Club #1. Его неповторимый юмор и яркие образы делают каждое выступление незабываемым.

Что ожидать от шоу?

На вашем вечере стендапа Егор поделится своими мыслями о жизни, отношениях и, конечно же, о забавных ситуациях, которые произошли с ним. Его искренность и чувство юмора создадут атмосферу легкости и веселья, которая так необходима каждому из нас.

Не пропустите!

Не упустите возможность увидеть Егора Свирского вживую! Билеты на шоу уже в продаже. Спешите, количество мест ограничено! Встречаемся на стендапе, где смех — это главное!