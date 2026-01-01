Егор Свирский - сольный концерт

Сольный концерт Егора Свирского в Bolshevik Loft

В «Bolshevik Loft» пройдет сольный концерт Егора Свирского, в программе которого вас ждет заряд хорошего настроения и юмора. Он уже полюбился зрителям благодаря участию в таких популярных проектах, как «StandUp ТНТ», «Comedy Баттл» и «Разгоны» на канале «StandUp Club #1».

Гостям будет предложено разнообразное меню европейской и русской кухни с авторской подачей. Не упустите возможность насладиться изысканными блюдами перед началом программы. Для вашего удобства предусмотрена бесплатная парковка.

Рекомендуем приходить за час до начала программы. Это время станет отличной возможностью для общения с друзьями и создания положительного настроя перед шоу. Чтобы избежать задержек с заказами, позаботьтесь о своём времени заранее.

Возрастное ограничение: 18+ (не забудьте паспорт для прохода на мероприятие).