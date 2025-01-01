Меню
Егор Свирский - сольный концерт
18+
О концерте

Стендап концерт Егора Свирского в Bolshevik Loft

Приглашаем вас на сольный стендап концерт Егора Свирского, известного участника проектов «StandUp ТНТ», «Comedy Баттл» и «Разгоны» на канале «StandUp Club #1». Этот вечер обещает быть наполненным смехом и положительными эмоциями!

Меню и атмосфера

В рамках мероприятия вы сможете насладиться разнообразным меню европейской и русской кухни с авторской подачей. Уютная атмосфера «Bolshevik Loft» создаст идеальные условия для общения с друзьями и предстоящего веселья.

Порядок посещения

Рекомендуем приходить к сбору гостей заранее. Сбор начинается за 30 минут до начала программы, что дает возможность избежать задержек с заказами и насладиться атмосферой до начала шоу.

Возрастные ограничения

Обратите внимание, что для посещения события необходимо иметь при себе паспорт, так как существует возрастное ограничение 18+.

Не упустите возможность провести вечер в компании Егора Свирского и зарядиться положительными эмоциями!

Январь
2 января пятница
21:00
КДК «Большевик» Москва, Ленинградский просп., 15
от 1200 ₽
6 января вторник
21:30
КДК «Большевик» Москва, Ленинградский просп., 15
от 1200 ₽

