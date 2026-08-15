Летний концерт Егора Сесарева в «Море Музыки»

Егор Сесарев — самобытный артист, который соединяет андеграунд-сцену и популярную музыку. Его уникальный стиль включает в себя хлёсткие биты, свежие мелодии и вдумчивые тексты. Летний концерт в «Море Музыки» обещает стать незабываемым событием.

Что услышит зритель?

На концерте Егор исполнит полуакустическую программу, состоящую как из новых, так и знаковых композиций. Драйв, харизма и стиль будут в каждом произведении, создавая атмосферу настоящего музыкального праздника.

Музыка, которая трогает

Егор Сесарев — автор песен, чья музыка уникально сочетает поп-мелодии и откровенные рассказы. В его треках бытовая тоска и экзистенциальные переживания находят бодрую гитарную форму, превращая личные истории в цепляющие музыкальные новеллы. Каждый зритель сможет узнать в его произведениях какие-то моменты своей жизни.

Приходите за эмоциями

Не упустите возможность стать частью этого музыкального вечера! Концерт понравится поклонникам самобытной музыки и любителям необычных выступлений. Взгляд подводного мира, неоновый свет и обилие эмоций — всё это объединится в уникальном звучании Егора Сесарева.