Егор Сесарев
Билеты от 1200₽
Егор Сесарев

Егор Сесарев

16+
Возраст 16+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Необычный концерт Егора Сесарева в клубе «16 Тонн»

Егор Сесарев – один из самых ярких и многогранных артистов на нашей сцене. Он является настоящим мультижанровым экспериментатором, который в рамках интеллектуальной поп-музыки создал свой уникальный стиль.

Невозможно найти другого исполнителя, который с такой гармонией сочетает в своих альбомах «красоту» и «боль», жестокость вечной молодости и её нежность. Даже агрессивные живые ударные на его концертах не противоречат хрустальному звуку клавишных.

Концептуальные сольники

Концерты Егора всегда отличаются концептуальностью и идеально сбалансированным звучанием. Этот концерт можно было бы смело выпустить как live-альбом – он оставляет глубокое впечатление.

Множественные таланты

Егор не только автор песен, но и создатель музыкального продакшна ESMO prod. Он также является ярким саунд-продюсером и аранжировщиком своего поколения. Звучание Егора Сесарева непременно впечатлит каждого слушателя.

Купить билет на концерт Егор Сесарев

Ноябрь
4 ноября вторник
20:00
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
от 1200 ₽

Фотографии

Егор Сесарев Егор Сесарев

