Необычный концерт Егора Сесарева в клубе «16 Тонн»

Егор Сесарев – один из самых ярких и многогранных артистов на нашей сцене. Он является настоящим мультижанровым экспериментатором, который в рамках интеллектуальной поп-музыки создал свой уникальный стиль.

Невозможно найти другого исполнителя, который с такой гармонией сочетает в своих альбомах «красоту» и «боль», жестокость вечной молодости и её нежность. Даже агрессивные живые ударные на его концертах не противоречат хрустальному звуку клавишных.

Концептуальные сольники

Концерты Егора всегда отличаются концептуальностью и идеально сбалансированным звучанием. Этот концерт можно было бы смело выпустить как live-альбом – он оставляет глубокое впечатление.

Множественные таланты

Егор не только автор песен, но и создатель музыкального продакшна ESMO prod. Он также является ярким саунд-продюсером и аранжировщиком своего поколения. Звучание Егора Сесарева непременно впечатлит каждого слушателя.