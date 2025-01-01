Меню
Егор Крид
Ключевой игрок хип-хопа и R’n’B 6+
Концерт Егора Крида: музыкальное событие года

Егор Крид — имя, знакомое каждому, кто следит за музыкальными трендами. Его творчество занимает верхние строчки чартов, а концерты становятся настоящими шоу. Смешивая разные музыкальные стили, он создает уникальные хиты, которые быстро завоевывают популярность у слушателей всех возрастов, от миллениалов до альфа-поколения.

Новый масштабный тур

Новый тур Егора Крида обещает быть самым масштабным на сегодняшний день. Концерты пройдут в крупнейших городах страны, а шоу будет состоять на самых больших аренах. Помните, что это ваша возможность увидеть любимого исполнителя вживую!

Лучшие хиты и новинки

В рамках программы концерта вы услышите все самые популярные треки артиста, включая «Самая самая», «Алло», «Завтра», «We Gotta Get Love» и «Lambo urus». Не обойдется и без новых песен с последнего альбома «Меньше чем три», который уже успел полюбиться публике.

Готовьтесь к незабываемому вечеру, полному музыкальных эмоций и ярких впечатлений. Не упустите шанс стать частью этого уникального события!

Март
26 марта четверг
20:00
Универсальный дворец спорта «Молот» Пермь, Лебедева, 13

