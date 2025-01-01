Меню
Эгон Шиле и тревожная телесность
Эгон Шиле и тревожная телесность

Эгон Шиле и тревожная телесность

18+
Возраст 18+
О концерте/спектакле

Лекция «Эгон Шиле и тревожная телесность» в Пространстве «Люмьер-холл»

«Глаза закрыты, а тело безвольно повисшее в воздухе, смиренно встречает град стрел» — пожалуй, именно так можно описать каждую работу Эгона Шиле. Этот австрийский художник оставил заметный след в искусстве благодаря своему уникальному стилю и провокационным темам. Шиле не только исследовал обнаженную натуру, но и поднимал вопросы о человеческих страстях и внутреннем состоянии.

Жизнь и творчество Эгона Шиле

Жизнь Эгона Шиле была полна противоречий. Раннее сиротство, обвинения в похищении несовершеннолетней, а также близкое сотрудничество с Густавом Климтом стали знаковыми моментами его биографии. Шиле часто находился на crossroads: выбор между любовницей и браком с благополучной дамой олицетворяет его внутренние конфликты. Эти аспекты его жизни влияли на творчество, придавая ему особую глубину.

Что ожидать на лекции

Лекцию проведет Ирина Кустова — известный историк искусства и арт-менеджер. Она поможет разобраться в «чем-то еще», что сопутствует работам Шиле, а также откроет новые горизонты восприятия его творчества. Вы сможете узнать о тревожной телесности, которая пронизывает его картины и обнажает внутренние переживания персонажей.

Эта лекция станет отличной возможностью для любителей искусства и театра лучше понять сложный мир, созданный Эгоном Шиле. Присоединяйтесь к нам в увлекательное путешествие по его жизни и творчеству!

9 ноября
9 ноября
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
20:00
