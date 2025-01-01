Меню
Эгон Шиле и тревожная телесность
Билеты от 1000₽
Эгон Шиле и тревожная телесность

Эгон Шиле и тревожная телесность

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Лекция Ирины Кустовой «Эгон Шиле и тревожная телесность»

Приглашаем вас на интересное событие, посвященное одному из самых загадочных художников XX века — Эгону Шиле. Наша лекция сочетает в себе глубокий анализ творчества живописца и интригующие факты из его жизни.

Об Эгоне Шиле

Эгон Шиле — австрийский художник, который стал знаковым представителем экспрессионизма. Его рисунки, полные эмоциональной нагрузки, часто изображают человеческие фигуры в самых уязвимых состояниях. Фразы «Глаза закрыты, а тело безвольно повисшее в воздухе» прекрасно отражают дух его творчества.

Жизненные перипетии

Шиле испытал много трудностей в своей жизни, включая раннее сиротство и общественные обвинения. Он находился под покровительством знаменитого Густава Климта, что помогло ему утвердиться на художественном олимпе. Однако выбор между любовью и стабильностью также оставил след в его биографии: Шиле мучительно решал, оставаться ли с любовницей или же жениться на благополучной даме.

Темы лекции

В ходе лекции вы узнаете о том, как личные драмы Шиле отразились на его творчестве. Мы погрузимся в вопросы телесности, эмоций и идентичности, исследуя, каким образом личные переживания художника стали основой для его творений.

Лектор

Лекцию проведет Ирина Кустова — историк искусства и арт-менеджер, обладающая глубокими знаниями о жизни и творчестве Эгона Шиле.

Не упустите возможность расширить свои горизонты и лучше понять уникальное искусство Шиле!

9 ноября
9 ноября
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
20:00 от 1000 ₽

