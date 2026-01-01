Оповещения от Киноафиши
6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт ЭGO: Музыка, которая объединяет

ЭGO — исполнитель, чьи клипы и песни собрали более 1,3 миллиарда просмотров только на официальном YouTube-канале. На предстоящем концерте он представит множество хитов, включая:

  • «Моя хулиганка»
  • «А ты чего такая грустная»

Все его композиции отличаются уникальным смешением стилей: реггетон, поп, хип-хоп и элементы городского шансона. Благодаря этому фирменному звучанию ЭGO легко узнаваем среди слушателей.

Искренность и атмосферность

ЭGO не только исполняет свои песни, но и устанавливает тёплый контакт с залом. Он делится историями о создании своих хитов и открывает личные моменты из жизни. Это создаёт атмосферу доверия, благодаря которой концерт ощущается как уютная и искренняя встреча со слушателями.

Живое исполнение

Основная сила выступления — это живое исполнение. Оно звучит мощнее и эмоциональнее любых записей. И даже в грустных, и в весёлых песнях энергия присутствия преобразует их, делая более сильными и настоящими. Не упустите возможность стать частью этого удивительного музыкального события!

В других городах
Март
Апрель
14 марта суббота
20:00
Dom Печати Уфа, 50-летия Октября, 19, РК «Тинькофф-холл»
от 1500 ₽
3 апреля пятница
20:00
Bigroom Ростов-на-Дону, Театральный просп., 85
от 1500 ₽

