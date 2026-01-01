Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
ЭGO
Киноафиша ЭGO

ЭGO

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт ЭGO в Уфе: мощное живое исполнение

В Уфе на площадке «Дом Печати» пройдет концерт ЭGO — исполнителя, который завоевал сердца миллионов. Его клипы и песни собрали более 1,3 миллиарда просмотров на YouTube, что говорит о высокой популярности артиста.

В программе ожидаются хиты «Моя хулиганка» и «А ты чего такая грустная», а также другие известные композиции, в которых органично смешиваются реггетон, поп, хип-хоп и элементы городского шансона. Именно этот уникальный звуковой стиль позволяет ЭGO мгновенно завоевывать внимание аудитории.

ЭGO известен своим умением поддерживать тёплый контакт с залом. Он делится историями создания своих песен и личными моментами, создавая атмосферу доверия и близости с каждым зрителем. Это превращает его концерт в уютную и искреннюю встречу.

Живое исполнение — главная сила ЭGO. Оно звучит намного мощнее и эмоциональнее, чем любая запись, позволяя глубже ощутить и понимание как грустной, так и весёлой музыки. Энергия, которую создает артист на сцене, делает каждую песню по-настоящему сильной и настоящей.

Купить билет на концерт ЭGO

Помощь с билетами
В других городах
Март
14 марта суббота
20:00
Dom Печати Уфа, 50-летия Октября, 19, РК «Тинькофф-холл»
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Tardigrade Inferno
16+
Поп
Tardigrade Inferno
14 апреля в 20:00 Dom Печати
от 2000 ₽
Включай Микрофон!
16+
Ска Панк
Включай Микрофон!
24 марта в 19:00 Бар «Пивбургер»
Билеты
Оркестр CAGMO. Саундтреки Ханса Циммера при свечах
6+
Неоклассика
Оркестр CAGMO. Саундтреки Ханса Циммера при свечах
23 мая в 18:00 Конгресс-холл «Торатау»
от 1900 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше