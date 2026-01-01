Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Охота за тенью» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Его величество - Романс
Билеты от 600₽
Киноафиша Его величество - Романс

Его величество - Романс

12+
Возраст 12+
Билеты от 600₽

О концерте

КОнцерт романсов в галерее Шилова

Приглашаем вас разделить переживания и наполнить душу светлыми чувствами на уникальной программе романсов. Каждое музыкальное произведение открывает перед нами историю любви — светлой, пылкой, печальной и возвышенной. Романс — это особая форма искусства, пронизанная откровениями чувств, которые затрагивают самое сердце.

Интересно, что Сергей Васильевич Рахманинов, известный своими глубокими романтическими произведениями, подвергался критике за слишком откровенное выражение эмоций. Сегодня его Music воспринимаются как образцы сдержанности и возвышенности, которые знакомят нас с различными гранями романса.

Программа вечера

В рамках программы вас ждет знакомство с различными жанрами романса: бытовым, игровым, классическим, городским и даже жестоким. Среди исполнителей прозвучат произведения таких великих композиторов, как:

  • М.И. Глинка
  • П.И. Чайковский
  • С.В. Рахманинов
  • А.Е. Варламов

Расписание мероприятий

У нас запланированы несколько особых мероприятий:

  • 30 марта и 14 апреля: программа романсов разного жанра, включая духовные романсы Чайковского и Рахманинова.
  • 21 апреля: вечер, посвященный юбилею Михаила Ивановича Глинки, который познакомит вас с его лучшими произведениями и историей жизни.
  • 1 мая: программа «Майские сны», в которой прозвучат русские и зарубежные романсы композиторов-романтиков, погружающие в атмосферу ночи и таинственных сновидений.

Приглашаем вас насладиться красивой музыкой и помечтать вместе в этот волшебный вечер. Мы уверены, что каждый найдет что-то близкое своему сердцу!

Купить билет на концерт Его величество - Романс

Помощь с билетами
Март
8 марта воскресенье
18:00
Дом Гоголя Москва, Никитский б-р, 7а
от 600 ₽

В ближайшие дни

Московский стендап
18+
Юмор
Московский стендап
27 марта в 19:00 O'Donoghue's
от 1390 ₽
Вечер кубинского джаза: Dariel Rene & Hot Havana Jazz Trio
16+
Джаз
Вечер кубинского джаза: Dariel Rene & Hot Havana Jazz Trio
29 марта в 20:00 Ритм-блюз
от 1000 ₽
0+
Фолк
Кто сказал «дзынь»? Барабанная дробь – ударные
25 апреля в 13:00 Концертный зал «Зарядье»
Билеты
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше