Спектакль Его душа достойна восхищения

Вечер памяти Джано Липартелиани в Санкт-Петербурге

Ежегодно в феврале в рамках традиционного вечера памяти Джано Липартелиани, выдающегося мастера грузинского танца и основателя ансамбля «Сихарули», зрители смогут окунуться в атмосферу грузинской культуры. Этот спектакль посвящен не только его наследию, но и становлению ансамбля, который в 1999 году был создан в Культурном центре «Троицкий».

В программе вечера прозвучат стихи и песни на русском и грузинском языках. Воспитанники ансамбля под руководством дочери Джано, Софико Липартелиани, покажут свои танцевальные достижения, исполняя лучшие номера.

Захватывающие выступления

Зрители смогут насладиться феерией грузинских танцев, включая такие номера, как «Отхеули», «Кинтаури», «Картули», «Казбегури», «Алванури», «Абхазури», «Мтиулури» и многие другие. Участниками спектакля станут как юные артисты, так и опытные исполнители старшего состава Народного коллектива любительского художественного творчества ансамбля «Сихарули».

Это уникальное событие подарит зрителям незабываемый вечер, полон музыки, танца и культурного богатства Грузии.