Его донжуанский список
Билеты от 600₽
Киноафиша Его донжуанский список

Спектакль Его донжуанский список

Постановка
Театральный центр «Вишневый сад» 16+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 600₽

О спектакле

Спекакль о поворотах судьбы в Театральном центре «Вишневый сад»

В спектакле «Его донжуанский список» зрители станут свидетелями неожиданной встречи, которая способна изменить судьбы. Жених и невеста, преуспевающие деловые люди, оказываются в непростой ситуации, когда им необходимо найти свидетеля для их свадьбы. Их выбор падает на случайного прохожего – мужчину с необычным поведением, который, несмотря на свой возраст, хранит в себе много тайн.

Сюжет и неожиданные повороты

Молодая пара не только нуждается в свидетеле, но также хочет развлечься. Они просят мужчину рассказать о женщинах, которых он любил. Но вместо легкой беседы их ждет нечто гораздо более глубокое. И это развлечение оказывается не таким уж простым. Отношения между всеми тремя участниками встречи постепенно накаляются, и в ходе повествования мы видим, как каждый из них открывает в себе новое и неожиданное.

Темы спектакля

Спектакль затрагивает важные темы любви, человечности и смысла отношений. Чистота души, интеллект и способность к глубокому чувству становятся противовесом рационализму и практичности. Каждый герой переживает свои кризисы, и именно эта встреча заставляет их взглянуть на жизнь под новым углом.

Особенности

Спектакль был создан с акцентом на психологию персонажей, что позволяет зрителям глубже понять мотивацию каждого из них. Режиссура и актерская игра создают атмосферу, в которой зрители могут поразмыслить о своих собственных переживаниях и выборах.

Приходите на спектакль «Его донжуанский список» и погрузитесь в мир сложных отношений и эмоций, где каждый миг может стать решающим.

Режиссер
Павел Архипов
В ролях
Александр Савельев
Кирилл Дарин
Валентина Емельянова
Ксения Роменкова
Рифат Сафиулин

Декабрь
Январь
14 декабря воскресенье
18:00
Театральный центр «Вишневый сад» Москва, М.Сухаревская пл., 10/31
от 600 ₽
8 января четверг
18:00
Театральный центр «Вишневый сад» Москва, М.Сухаревская пл., 10/31
от 800 ₽

Фотографии

Его донжуанский список Его донжуанский список Его донжуанский список Его донжуанский список Его донжуанский список

