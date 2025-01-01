Меню
Египетские ночи
Билеты от 1000₽
Спектакль Египетские ночи

Спектакль Египетские ночи

Возобновлённый спектакль Петра Фоменко. Сценическая композиция театра
Постановка
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена 18+
Продолжительность 120 минут
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Спектакль «Египетские ночи» в Мастерской Петра Фоменко

Мастерская Петра Фоменко приглашает зрителей на спектакль «Египетские ночи», ставший результатом творческого осмысления неоконченной поэмы Александра Сергеевича Пушкина и фрагментов поэмы Валерия Брюсова. Режиссёром постановки выступает Пётр Фоменко.

Сюжет

В спектакле рассказывается история египетской царицы Клеопатры и её любовников, которая подается через призму выступления заезжего итальянского импровизатора синьора Пиндемонти. Он оказывается в Петербурге с намерением поправить своё финансовое положение, полагаясь на силу искусства и сюжета о любви.

Стилевые элементы

Постановка отличается уникальным сочетанием импровизации и необычных сценографических решений, что делает её особенно привлекательной для ценителей театра. Здесь мы увидим сложные драматические произведения с эротическими и ироничными нотками, что усиливает эмоциональное восприятие сюжета.

Литературная основа

В спектакле используются произведения:

  • А. С. Пушкина: повесть и неоконченная поэма «Египетские ночи», наброски (например, «Мы проводили вечер на даче», «Гости съезжались на дачу», «Отрывок») и стихотворения разных лет;
  • Фрагменты поэмы В. Брюсова «Египетские ночи».

Команда постановки

Важную роль в создании спектакля сыграли:

  • Постановка: Пётр Фоменко;
  • Идея восстановления: Майя Тупикова;
  • Художник: Владимир Максимов;
  • Возобновление сценографического оформления: Константин Лебедев;
  • Художник по костюмам: Мария Данилова;
  • Художник по свету: Владислав Фролов;
  • Хореограф: Валентина Гуревич;
  • Музыкальное оформление: Галина Покровская, Владимир Муат, Татьяна Агаева, Марина Раку.

Не упустите возможность увидеть этот удивительный спектакль, который обещает быть запоминающимся и глубоким.

Режиссер
Петр Фоменко
Петр Фоменко
В ролях
Карэн Бадалов
Карэн Бадалов
Юрий Буторин
Юрий Буторин
Полина Кутепова
Полина Кутепова
Наталия Курдюбова
Мадлен Джабраилова
Мадлен Джабраилова

Купить билет на спектакль Египетские ночи

Декабрь
Январь
15 декабря понедельник
19:00
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена Москва, наб. Тараса Шевченко, 29
от 1000 ₽
11 января воскресенье
19:00
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена Москва, наб. Тараса Шевченко, 29
от 1000 ₽

Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
