Спектакль «Египетские ночи» в Мастерской Петра Фоменко

Мастерская Петра Фоменко приглашает зрителей на спектакль «Египетские ночи», ставший результатом творческого осмысления неоконченной поэмы Александра Сергеевича Пушкина и фрагментов поэмы Валерия Брюсова. Режиссёром постановки выступает Пётр Фоменко.

Сюжет

В спектакле рассказывается история египетской царицы Клеопатры и её любовников, которая подается через призму выступления заезжего итальянского импровизатора синьора Пиндемонти. Он оказывается в Петербурге с намерением поправить своё финансовое положение, полагаясь на силу искусства и сюжета о любви.

Стилевые элементы

Постановка отличается уникальным сочетанием импровизации и необычных сценографических решений, что делает её особенно привлекательной для ценителей театра. Здесь мы увидим сложные драматические произведения с эротическими и ироничными нотками, что усиливает эмоциональное восприятие сюжета.

Литературная основа

В спектакле используются произведения:

А. С. Пушкина: повесть и неоконченная поэма «Египетские ночи», наброски (например, «Мы проводили вечер на даче», «Гости съезжались на дачу», «Отрывок») и стихотворения разных лет;

Фрагменты поэмы В. Брюсова «Египетские ночи».

Команда постановки

Важную роль в создании спектакля сыграли:

Постановка: Пётр Фоменко;

Пётр Фоменко; Идея восстановления: Майя Тупикова;

Майя Тупикова; Художник: Владимир Максимов;

Владимир Максимов; Возобновление сценографического оформления: Константин Лебедев;

Константин Лебедев; Художник по костюмам: Мария Данилова;

Мария Данилова; Художник по свету: Владислав Фролов;

Владислав Фролов; Хореограф: Валентина Гуревич;

Валентина Гуревич; Музыкальное оформление: Галина Покровская, Владимир Муат, Татьяна Агаева, Марина Раку.

Не упустите возможность увидеть этот удивительный спектакль, который обещает быть запоминающимся и глубоким.