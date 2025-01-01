Мастерская Петра Фоменко приглашает зрителей на спектакль «Египетские ночи», ставший результатом творческого осмысления неоконченной поэмы Александра Сергеевича Пушкина и фрагментов поэмы Валерия Брюсова. Режиссёром постановки выступает Пётр Фоменко.
В спектакле рассказывается история египетской царицы Клеопатры и её любовников, которая подается через призму выступления заезжего итальянского импровизатора синьора Пиндемонти. Он оказывается в Петербурге с намерением поправить своё финансовое положение, полагаясь на силу искусства и сюжета о любви.
Постановка отличается уникальным сочетанием импровизации и необычных сценографических решений, что делает её особенно привлекательной для ценителей театра. Здесь мы увидим сложные драматические произведения с эротическими и ироничными нотками, что усиливает эмоциональное восприятие сюжета.
В спектакле используются произведения:
Важную роль в создании спектакля сыграли:
Не упустите возможность увидеть этот удивительный спектакль, который обещает быть запоминающимся и глубоким.