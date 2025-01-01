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Египетская марка
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Киноафиша Египетская марка

Спектакль Египетская марка

Постановка
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена 16+
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Спектакль по произведению Осипа Мандельштама в мастерской Петра Фоменко

Приглашаем вас на спектакль «Египетская марка», основанный на произведениях Осипа Мандельштама. В этом уникальном представлении вас ждет погружение в атмосферу сложной эпохи, где простая фабула скрывается за многослойными текстами и историческими событиями.

Сюжет и атмосфера

Действие спектакля разворачивается в декорациях, отсылающих к крушению Имперского Города. Главный герой, Парнок, оказывается в ситуации, которая обнажает абсурд и трагизм своего времени. За недоплаченные пять рублей портной отбирает у него визитку, что становится началом цепи событий, которые меняют его судьбу.

На фоне революционных изменений, персонажи спектакля, такие как ротмистр Кржижановский и Ничего Не Подозревающая Дама, становятся символами старого мира, который рушится под напором новой реальности. В этом контексте звучат слова Парнока-поэта, которые живут в памяти, как напоминание о былом величии и гибели Города.

Информация для зрителей

Обратите внимание, что во время спектакля артисты курят на сцене, что является частью творческого замысла режиссера. Просим учесть данную информацию при планировании вашего посещения.

Актерский состав

В спектакле участвуют:

  • Парнок — Фёдор Малышев
  • Бельэтажный портной — Амбарцум Кабанян
  • Прислуга-полька — Екатерина Смирнова, Полина Айрапетова
  • Отец Бруни, священник — Дмитрий Захаров
  • Ротмистр Кржижановский — Дмитрий Рудков
  • Ничего Не Подозревающая Дама — Роза Шмуклер
  • Извозчик — Дмитрий Захаров

Действующие лица во сне Парнока

Также в спектакле можно увидеть:

  • Парнок — Фёдор Малышев
  • Анджолина Бозио, певица итальянской школы — Роза Шмуклер

Не упустите возможность увидеть это захватывающее представление, которое соединяет поэзию и театральное искусство, создавая уникальный опыт для зрителей!

Режиссер
Петр Фоменко
Петр Фоменко
В ролях
Федор Малышев
Амбарцум Кабанян
Амбарцум Кабанян
Екатерина Смирнова
Дмитрий Захаров

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 октября
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена Москва, Кутузовский просп., 30/32
20:00

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