Приглашаем вас на спектакль «Египетская марка», основанный на произведениях Осипа Мандельштама. В этом уникальном представлении вас ждет погружение в атмосферу сложной эпохи, где простая фабула скрывается за многослойными текстами и историческими событиями.
Действие спектакля разворачивается в декорациях, отсылающих к крушению Имперского Города. Главный герой, Парнок, оказывается в ситуации, которая обнажает абсурд и трагизм своего времени. За недоплаченные пять рублей портной отбирает у него визитку, что становится началом цепи событий, которые меняют его судьбу.
На фоне революционных изменений, персонажи спектакля, такие как ротмистр Кржижановский и Ничего Не Подозревающая Дама, становятся символами старого мира, который рушится под напором новой реальности. В этом контексте звучат слова Парнока-поэта, которые живут в памяти, как напоминание о былом величии и гибели Города.
Обратите внимание, что во время спектакля артисты курят на сцене, что является частью творческого замысла режиссера. Просим учесть данную информацию при планировании вашего посещения.
В спектакле участвуют:
Также в спектакле можно увидеть:
Не упустите возможность увидеть это захватывающее представление, которое соединяет поэзию и театральное искусство, создавая уникальный опыт для зрителей!