Спектакль по произведению Осипа Мандельштама в мастерской Петра Фоменко

Приглашаем вас на спектакль «Египетская марка», основанный на произведениях Осипа Мандельштама. В этом уникальном представлении вас ждет погружение в атмосферу сложной эпохи, где простая фабула скрывается за многослойными текстами и историческими событиями.

Сюжет и атмосфера

Действие спектакля разворачивается в декорациях, отсылающих к крушению Имперского Города. Главный герой, Парнок, оказывается в ситуации, которая обнажает абсурд и трагизм своего времени. За недоплаченные пять рублей портной отбирает у него визитку, что становится началом цепи событий, которые меняют его судьбу.

На фоне революционных изменений, персонажи спектакля, такие как ротмистр Кржижановский и Ничего Не Подозревающая Дама, становятся символами старого мира, который рушится под напором новой реальности. В этом контексте звучат слова Парнока-поэта, которые живут в памяти, как напоминание о былом величии и гибели Города.

Информация для зрителей

Обратите внимание, что во время спектакля артисты курят на сцене, что является частью творческого замысла режиссера. Просим учесть данную информацию при планировании вашего посещения.

Актерский состав

В спектакле участвуют:

Парнок — Фёдор Малышев

— Фёдор Малышев Бельэтажный портной — Амбарцум Кабанян

— Амбарцум Кабанян Прислуга-полька — Екатерина Смирнова, Полина Айрапетова

— Екатерина Смирнова, Полина Айрапетова Отец Бруни, священник — Дмитрий Захаров

— Дмитрий Захаров Ротмистр Кржижановский — Дмитрий Рудков

— Дмитрий Рудков Ничего Не Подозревающая Дама — Роза Шмуклер

— Роза Шмуклер Извозчик — Дмитрий Захаров

Действующие лица во сне Парнока

Также в спектакле можно увидеть:

Парнок — Фёдор Малышев

— Фёдор Малышев Анджолина Бозио, певица итальянской школы — Роза Шмуклер

Не упустите возможность увидеть это захватывающее представление, которое соединяет поэзию и театральное искусство, создавая уникальный опыт для зрителей!