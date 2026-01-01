Оповещения от Киноафиши
Егетлэр солянкасы
Киноафиша Егетлэр солянкасы

Егетлэр солянкасы

6+
Продолжительность 180 минут
Возраст 6+

О концерте

Концерт «Егетлэр солянкасы» в КДК имени В.И. Ленина

В КДК имени В.И. Ленина состоится концерт «Егетлэр солянкасы», который порадует зрителей душевной музыкой и искренними эмоциями. Мероприятие посвящено песням и чувствам, выраженным в честь женщин.

На сцене выступят:

  • Ринат Рахматуллин
  • Рафис Калимуллин
  • Асаф Валиев
  • Вил Усманов
  • Марат Галимов
  • Булат Нигматуллин
  • Альберт Валиуллин
  • Илгэрэй
  • Игорь Дмитриев
  • Ильназ Гарипов
  • Рамиль Галимжанов
  • Айдар Ракипов
  • Искәндар Валиев
  • Динар Шарафутдинов
  • Гелюс Хабибрахманов
  • Равиль Закиров
  • Самат Набиуллин

Ведущие концерта – Рамиль Шарафиев и Ренат Галиаскар. Концерт будет длиться 3 часа и предоставит зрителям возможность насладиться антрактом.

Эта музыкальная ночь полна любви и весеннего вдохновения, станет настоящим праздником для всех любителей искренней музыки и прекрасных моментов, посвященных женщинам.

Купить билет на концерт Егетлэр солянкасы

Март
5 марта четверг
18:30
КДК им. Ленина Казань, Копылова, 2а
от 900 ₽

