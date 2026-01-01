Концерт «Егетлэр солянкасы» в КДК имени В.И. Ленина

В КДК имени В.И. Ленина состоится концерт «Егетлэр солянкасы», который порадует зрителей душевной музыкой и искренними эмоциями. Мероприятие посвящено песням и чувствам, выраженным в честь женщин.

На сцене выступят:

Ринат Рахматуллин

Рафис Калимуллин

Асаф Валиев

Вил Усманов

Марат Галимов

Булат Нигматуллин

Альберт Валиуллин

Илгэрэй

Игорь Дмитриев

Ильназ Гарипов

Рамиль Галимжанов

Айдар Ракипов

Искәндар Валиев

Динар Шарафутдинов

Гелюс Хабибрахманов

Равиль Закиров

Самат Набиуллин

Ведущие концерта – Рамиль Шарафиев и Ренат Галиаскар. Концерт будет длиться 3 часа и предоставит зрителям возможность насладиться антрактом.

Эта музыкальная ночь полна любви и весеннего вдохновения, станет настоящим праздником для всех любителей искренней музыки и прекрасных моментов, посвященных женщинам.