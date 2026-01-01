В КДК имени В.И. Ленина состоится концерт «Егетлэр солянкасы», который порадует зрителей душевной музыкой и искренними эмоциями. Мероприятие посвящено песням и чувствам, выраженным в честь женщин.
На сцене выступят:
Ведущие концерта – Рамиль Шарафиев и Ренат Галиаскар. Концерт будет длиться 3 часа и предоставит зрителям возможность насладиться антрактом.
Эта музыкальная ночь полна любви и весеннего вдохновения, станет настоящим праздником для всех любителей искренней музыки и прекрасных моментов, посвященных женщинам.