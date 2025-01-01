Меню
ЕГЭ (не) конец света
Киноафиша ЕГЭ (не) конец света

Спектакль ЕГЭ (не) конец света

12+
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль «ЕГЭ (НЕ) конец света»: взгляд на экзамен через призму подростков

Пять откровенных историй подростков и одного взрослого поднимают важные вопросы о едином государственном экзамене. Как ЕГЭ влияет на отношения, психику и будущее молодежи? Как к нему относятся педагоги, родители и ученики? Что важнее — сдать экзамен или сохранить свою человеческую сущность?

Истории, которые заставляют задуматься

В спектакле участвуют подростки, которые напрямую столкнулись с вызовами, связанными с ЕГЭ. Они делятся своими переживаниями и страхами, что делает представление особенно актуальным для молодежной аудитории. Пьеса Екатерины Лахтиковой «ЕГЭ (НЕ) конец света» была написана в 2024 году на основе реальных историй из Обнинска.

Творческий путь спектакля

Первая читка пьесы состоялась в марте 2025 года в театральной гостиной VINCI в рамках лаборатории автоэтнодрамы. Спектакль продолжает развиваться, и его эскиз был представлен на лаборатории «Своё место 3.0», что подтверждает интерес зрителей и театральных критиков к данной теме.

Не упустите возможность увидеть спектакль

«ЕГЭ (НЕ) конец света» — это не просто спектакль, а возможность для каждого из нас задуматься о смысле экзаменов и их влиянии на личность. Приходите и узнайте, какова реальность молодежи, стоящей на пороге серьезных испытаний.

