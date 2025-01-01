ЕГЭ (НЕ) конец света: Пьеса о судьбах подростков

Приглашаем вас на уникальный спектакль, который поднимает важные и актуальные вопросы о влиянии ЕГЭ на жизнь современных подростков. Пьеса Екатерины Лахтиковой ЕГЭ (НЕ) конец света расскажет о пяти откровенных историях, в которых участники — подростки, уже сдавшие или только готовящиеся к единому экзамену.

Тема, волнующая каждого

Как единый государственный экзамен влияет на отношения между подростками, их психику и будущее? Как к этому относятся педагоги, родители и сами ученики? Вопросы, которые ставит спектакль, заставляют задуматься о том, что важнее — получить высокий балл или остаться человеком в условиях стресса и давления.

Истоки пьесы

Пьеса была написана в 2024 году на основе реальных историй подростков из Обнинска. Она отражает актуальные переживания и страхи, с которыми сталкиваются молодые люди в процессе подготовки к экзаменам. Первая читка состоялась в марте 2025 года в театральной гостиной VINCI в рамках лаборатории автоэтнодрамы, а затем эскиз был представлен на лаборатории Своё место 3.0 .

Не пропустите!

Спектакль ЕГЭ (НЕ) конец света — это возможность увидеть на сцене реальные истории и эмоции, которые знакомы многим. Участие в проекте принимают не только профессиональные актеры, но и сами подростки, что делает его особенно близким и понятным.

Не упустите шанс стать частью этого важного театрального события и задуматься о том, что стоит за цифрами и оценками в жизни каждого из нас.