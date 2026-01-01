Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ефим Шифрин. Стендап и… немножко музыки
Киноафиша Ефим Шифрин. Стендап и… немножко музыки

Ефим Шифрин. Стендап и… немножко музыки

18+
Возраст 18+

О концерте

Энергия и юмор Ефима Шифрина на сцене Дворца искусств Ленинградской области

Ефим Шифрин — уникальный юморист, который сразу поднимает настроение своим присутствием на сцене. Его жизнелюбие и мастерство завоевали сердца миллионов зрителей в разных странах. Шифрин талантливо рассказывает о повседневных ситуациях, таких как отношения между начальниками и подчинёнными, а также о семейных проблемах. Каждый его монолог пронизан интеллектуальным юмором и отражает нашу действительность.

Шифрин — настоящий доктор для душ. Его умение рассмешить и излечить от грусти и одиночества критически важно в наше время. Кроме сценической деятельности, он активно занимается спортом и художественной литературой, что подтверждает его многогранный талант. В последние годы он получил премию международной сети клубов World Class и стал «Мистер фитнес». Также он неоднократно становился победителем конкурса «Золотой Остап» и обладателем кубка Райкина.

Новая программа

В рамках нового концерта зрителей ждут как свежие, ранее не выходившие в эфир номера, так и знаменитые хиты, которые уже успели полюбиться поклонникам. Это отличная возможность насладиться искрами народного юмора и увидеть удивительные перевоплощения мастера.

Для истинных ценителей хорошего юмора концерт Ефима Шифрина станет настоящим подарком, который напомнит о лучших традициях комедийного жанра.

Купить билет на концерт Ефим Шифрин. Стендап и… немножко музыки

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
22 октября четверг
19:00
Дворец искусств Ленинградской области Санкт-Петербург, пл. Стачек, 4
от 1000 ₽

Фотографии

Ефим Шифрин. Стендап и… немножко музыки Ефим Шифрин. Стендап и… немножко музыки Ефим Шифрин. Стендап и… немножко музыки Ефим Шифрин. Стендап и… немножко музыки Ефим Шифрин. Стендап и… немножко музыки Ефим Шифрин. Стендап и… немножко музыки Ефим Шифрин. Стендап и… немножко музыки Ефим Шифрин. Стендап и… немножко музыки Ефим Шифрин. Стендап и… немножко музыки Ефим Шифрин. Стендап и… немножко музыки

В ближайшие дни

Red Hot Chili Peppers. Tribute на корабле
0+
Рок Кавер

Red Hot Chili Peppers. Tribute на корабле

28 августа в 20:55 Теплоход Rock Hit Neva
от 1500 ₽
Гарри Топор и Тони Раут. Большой концерт под открытым небом
16+
Хип-хоп

Гарри Топор и Тони Раут. Большой концерт под открытым небом

23 августа в 20:00 Муз порт
от 2800 ₽
Барокко под открытым небом
6+
Классическая музыка

Барокко под открытым небом

16 августа в 20:00 Римско-католическая церковь Лурдской Божьей Матери
от 1000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше