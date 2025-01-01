Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ефим Серкин
Киноафиша Ефим Серкин

Ефим Серкин

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Сольный концерт Ефима Серкина в Красноярске

Ефим Серкин – невероятно смешной и обаятельный комик! Участник популярных проектов, таких как Open и Money Mic на VK Видео, а также Шоу Историй от Стендап клуба №1, готов порадовать зрителей своим сольным концертом.

Огромная энергия и позитив

Ефим увлечённо ждет вас на своем выступлении, чтобы поделиться уникальными историями и моментами, которые точно вызовут смех и улыбки. Этот комик известен своим умением создавать атмосферу праздника и веселья, поэтому не упустите возможность провести вечер в лёгкой и душевной обстановке.

Почему стоит прийти?

  • Неповторимый стиль и подача шуток.
  • Индивидуальный подход к каждому выступлению.
  • Создание дружеской атмосферы, где каждый сможет почувствовать себя частью шоу.

Приходите поддержать Ефима Серкина и наслаждайтесь его потрясающими выступлениями. Он точно знает, как сделать вечер незабываемым! Будет весело!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Красноярск, 18 сентября
Пространство Yushin Brothers Красноярск, Карла Маркса, 102а, 4 этаж
20:00 от 400 ₽

В ближайшие дни

Грязный стендап
18+
Юмор
Грязный стендап
7 сентября в 18:00 Пространство Yushin Brothers
от 700 ₽
Симфония Imagine Dragons при свечах
6+
Живая музыка
Симфония Imagine Dragons при свечах
5 марта в 19:00 Гранд-холл Сибирь
от 1650 ₽
Грязный стендап
18+
Юмор
Грязный стендап
14 сентября в 18:00 Пространство Yushin Brothers
от 700 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше