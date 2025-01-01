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Эффект Пигмалиона
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Киноафиша Эффект Пигмалиона

Спектакль Эффект Пигмалиона

16+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 3500₽

О концерте/спектакле

Совершенно английская комедия

Рита — парикмахер в салоне красоты, чья жизнь кажется однообразной и лишенной смысла. Ее дни проходят в серой рутине: работа, которую она не любит, вечеринки в пабе с мужем, покупки новомодных вещей, просмотры смарт-ТВ и воскресные походы в супермаркет за стиральным порошком. Но вот, к тридцати годам, она осознает, что ее жизнь лишена настоящего смысла.

Поиск себя и лучшей жизни
Чтобы найти ответы на вопросы о жизни и себе, Рита решает поступить в Открытый университет, где встречает профессора Фрэнка. Он — неудавшийся поэт, скрывшийся от мира интеллектуал, который пьет и уже не так молод. Их встречи становятся столкновением двух миров: мира потребительства и настоящей культуры, мира старости и молодости, любви и нелюбви.

Конфликт миров и поиск смысла
Вопросы, поднимаемые в пьесе, касаются не только поиска себя, но и столкновения разных взглядов на жизнь, искусства и любовь. В конце концов, станет ли Рита «Прекрасной леди» или обернется «Франкенштейном» культуры?

Может ли культура подарить счастье?
Способна ли культура дать ключ к счастливой и свободной жизни, и может ли большая любовь творить настоящие чудеса? Эти вопросы останутся в центре внимания пьесы, которая затрагивает важнейшие темы человеческого существования.

 

В ролях
Елена Липская
Евгений Шляпин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 июля
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:00 от 3500 ₽
4 августа
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:00 от 3500 ₽
25 августа
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:00 от 3500 ₽
5 октября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:10 от 12000 ₽
6 октября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:05 от 12000 ₽
12 октября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:10 от 12000 ₽
13 октября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:05 от 12000 ₽
19 октября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:10 от 12000 ₽
20 октября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:05 от 12000 ₽
26 октября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:10 от 12000 ₽
27 октября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:05 от 12000 ₽
2 ноября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:10 от 12000 ₽
3 ноября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:05 от 12000 ₽
9 ноября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:10 от 12000 ₽
10 ноября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:05 от 12000 ₽
16 ноября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:10 от 12000 ₽
23 ноября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:10 от 12000 ₽
30 ноября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:10 от 12000 ₽
7 декабря
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:10 от 12000 ₽
14 декабря
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:10 от 12000 ₽
21 декабря
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:10 от 12000 ₽
1 января
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
18:40 от 12000 ₽
8 января
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
18:40 от 12000 ₽
15 января
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
18:40 от 12000 ₽
22 января
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
18:40 от 12000 ₽
29 января
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
18:40 от 12000 ₽
4 февраля
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:10 от 12000 ₽
11 февраля
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:10 от 12000 ₽
18 февраля
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:10 от 12000 ₽
25 февраля
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:10 от 12000 ₽
4 марта
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:10 от 12000 ₽
11 марта
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:10 от 12000 ₽
18 марта
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
18:15 от 12000 ₽
25 марта
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
18:15 от 12000 ₽
1 апреля
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
18:15 от 12000 ₽
8 апреля
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
18:15 от 12000 ₽
15 апреля
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
18:15 от 12000 ₽
22 апреля
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
18:15 от 12000 ₽
29 апреля
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
18:15 от 12000 ₽
6 мая
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
18:15 от 12000 ₽
13 мая
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
18:15 от 12000 ₽
20 мая
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
18:15 от 12000 ₽

Фотографии

Эффект Пигмалиона Эффект Пигмалиона Эффект Пигмалиона Эффект Пигмалиона Эффект Пигмалиона Эффект Пигмалиона Эффект Пигмалиона Эффект Пигмалиона

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