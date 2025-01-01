Спектакль Эффект Пигмалиона

Совершенно английская комедия

Рита — парикмахер в салоне красоты, чья жизнь кажется однообразной и лишенной смысла. Ее дни проходят в серой рутине: работа, которую она не любит, вечеринки в пабе с мужем, покупки новомодных вещей, просмотры смарт-ТВ и воскресные походы в супермаркет за стиральным порошком. Но вот, к тридцати годам, она осознает, что ее жизнь лишена настоящего смысла.

Поиск себя и лучшей жизни

Чтобы найти ответы на вопросы о жизни и себе, Рита решает поступить в Открытый университет, где встречает профессора Фрэнка. Он — неудавшийся поэт, скрывшийся от мира интеллектуал, который пьет и уже не так молод. Их встречи становятся столкновением двух миров: мира потребительства и настоящей культуры, мира старости и молодости, любви и нелюбви.

Конфликт миров и поиск смысла

Вопросы, поднимаемые в пьесе, касаются не только поиска себя, но и столкновения разных взглядов на жизнь, искусства и любовь. В конце концов, станет ли Рита «Прекрасной леди» или обернется «Франкенштейном» культуры?

Может ли культура подарить счастье?

Способна ли культура дать ключ к счастливой и свободной жизни, и может ли большая любовь творить настоящие чудеса? Эти вопросы останутся в центре внимания пьесы, которая затрагивает важнейшие темы человеческого существования.