Спектакль Эффект наблюдателя

Спектакль-тренинг «Эффект наблюдателя»

Приглашаем вас на уникальный спектакль-тренинг «Эффект наблюдателя», который объединяет элементы театра и психологии. Главная героиня, путешественница Полина, останавливается в небольшом поселении и случайно попадает в местный дом культуры. Здесь она встречает молодого сценариста, который работает над фильмом, в сюжете которого Полина находит историю своей жизни.

Измените своё прошлое

«Эффект наблюдателя» — это не просто спектакль, а интерактивный тренинг, который предлагает зрителям возможность изменить своё восприятие прошлого. Участники будут наблюдать за героями, а также за собой, в процессе влияя на развитие сюжета и, как следствие, на свою собственную историю.

Психологические и креативные методики

В основе спектакля лежат различные психологические и креативные методики, включая:

Нарративный метод

Арт-терапия

Трансактный анализ

Рефрейминг

Экзистенциальная психология

Мозговой штурм

Самоисследование

Метафора Эффекта наблюдателя

Спектакль метафорично обыгрывает Эффект наблюдателя, известный в квантовой физике. Эта теория утверждает, что само наблюдение за явлением изменяет его свойства. Таким образом, зрители становятся активными участниками процесса, влияя на ход событий.

Режиссёр

Режиссёром и автором сценария спектакля является Павел Чвилёв, который успешно сочетает театральные и психологические практики, создавая уникальный опыт для зрителей.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего спектакля, который не только развлечет, но и поможет вам взглянуть на свою жизнь под новым углом!