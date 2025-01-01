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Эффект наблюдателя
Билеты от 1500₽
Киноафиша Эффект наблюдателя

Спектакль Эффект наблюдателя

16+
Режиссер Павел Чвилев
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Спектакль-тренинг «Эффект наблюдателя»

Приглашаем вас на уникальный спектакль-тренинг «Эффект наблюдателя», который объединяет элементы театра и психологии. Главная героиня, путешественница Полина, останавливается в небольшом поселении и случайно попадает в местный дом культуры. Здесь она встречает молодого сценариста, который работает над фильмом, в сюжете которого Полина находит историю своей жизни.

Измените своё прошлое

«Эффект наблюдателя» — это не просто спектакль, а интерактивный тренинг, который предлагает зрителям возможность изменить своё восприятие прошлого. Участники будут наблюдать за героями, а также за собой, в процессе влияя на развитие сюжета и, как следствие, на свою собственную историю.

Психологические и креативные методики

В основе спектакля лежат различные психологические и креативные методики, включая:

  • Нарративный метод
  • Арт-терапия
  • Трансактный анализ
  • Рефрейминг
  • Экзистенциальная психология
  • Мозговой штурм
  • Самоисследование

Метафора Эффекта наблюдателя

Спектакль метафорично обыгрывает Эффект наблюдателя, известный в квантовой физике. Эта теория утверждает, что само наблюдение за явлением изменяет его свойства. Таким образом, зрители становятся активными участниками процесса, влияя на ход событий.

Режиссёр

Режиссёром и автором сценария спектакля является Павел Чвилёв, который успешно сочетает театральные и психологические практики, создавая уникальный опыт для зрителей.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего спектакля, который не только развлечет, но и поможет вам взглянуть на свою жизнь под новым углом!

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 июля
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Эффект наблюдателя Эффект наблюдателя

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