Спектакль Эффект наблюдателя. Спектакль-тренинг

Спектакль «Эффект наблюдателя»: исследование собственного прошлого

12 августа на сцене Студии 818 состоится уникальный спектакль «Эффект наблюдателя». Это одноактная камерная постановка в жанре психологической драмы, которая предоставляет зрителям возможность не только наблюдать за героями, но и исследовать свое собственное прошлое. В этом спектакле каждый зритель может повлиять на сценарий и на ход своей жизни.

Сюжет спектакля

Главная героиня, путешественница Полина, останавливается в небольшом поселении. Исследуя окрестности, она попадает в местный дом культуры, где встречает молодого сценариста. Его работа над новым фильмом раскрывает Полине подробности ее собственной истории, заставляя задуматься о прошлом и будущем.

Формат и обсуждение

Спектакль включает в себя иммерсивный аспект, позволяющий зрителям участвовать в обсуждении после его завершения. Каждый раз в качестве эксперта выступает новый специалист, что добавляет уникальности в восприятие истории. После спектакля зрители смогут обсудить увиденное с экспертом, а также задать вопросы режиссёру.

Эксперт вечера

На 12 августа приглашённый эксперт — психолог, писатель и основатель Международной Школы Гармоничной Жизни Елена Миронова. Она предложит свой взгляд на происходящее на сцене и поможет зрителям глубже понять сюжет спектакля.

Информация о спектакле

Автор сценария и режиссёр спектакля — Павел Чвилёв. Не упустите возможность увидеть этот уникальный проект, который сочетает в себе элементы психологии, философии и искусства. Билеты и дополнительная информация доступны на сайте Студии 818