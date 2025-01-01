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Эффект наблюдателя. Спектакль-тренинг
Билеты от 1500₽
Киноафиша Эффект наблюдателя. Спектакль-тренинг

Спектакль Эффект наблюдателя. Спектакль-тренинг

16+
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Эффект наблюдателя»: исследование собственного прошлого

12 августа на сцене Студии 818 состоится уникальный спектакль «Эффект наблюдателя». Это одноактная камерная постановка в жанре психологической драмы, которая предоставляет зрителям возможность не только наблюдать за героями, но и исследовать свое собственное прошлое. В этом спектакле каждый зритель может повлиять на сценарий и на ход своей жизни.

Сюжет спектакля

Главная героиня, путешественница Полина, останавливается в небольшом поселении. Исследуя окрестности, она попадает в местный дом культуры, где встречает молодого сценариста. Его работа над новым фильмом раскрывает Полине подробности ее собственной истории, заставляя задуматься о прошлом и будущем.

Формат и обсуждение

Спектакль включает в себя иммерсивный аспект, позволяющий зрителям участвовать в обсуждении после его завершения. Каждый раз в качестве эксперта выступает новый специалист, что добавляет уникальности в восприятие истории. После спектакля зрители смогут обсудить увиденное с экспертом, а также задать вопросы режиссёру.

Эксперт вечера

На 12 августа приглашённый эксперт — психолог, писатель и основатель Международной Школы Гармоничной Жизни Елена Миронова. Она предложит свой взгляд на происходящее на сцене и поможет зрителям глубже понять сюжет спектакля.

Информация о спектакле

Автор сценария и режиссёр спектакля — Павел Чвилёв. Не упустите возможность увидеть этот уникальный проект, который сочетает в себе элементы психологии, философии и искусства. Билеты и дополнительная информация доступны на сайте Студии 818

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
12 августа
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
19:00 от 1500 ₽
21 августа
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

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