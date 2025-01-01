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Эффект Чарли Гордона
Киноафиша Эффект Чарли Гордона

Спектакль Эффект Чарли Гордона

Постановка
Скороход 18+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 18+

О концерте/спектакле

История о мечтах, реальности и поиске себя

«Эффект Чарли Гордона» — это глубокая и трогательная постановка, основанная на истории молодого человека с умственной отсталостью, которому предлагают пройти экспериментальную операцию для повышения интеллекта. Вдохновленная классическим сюжетом, постановка молодыми режиссерами обретает актуальное звучание, обращаясь к извечным темам мечтаний, краха иллюзий и столкновения ожиданий с реальностью.

Сюжет и смысловые акценты

После операции Чарли переживает быстрые и радикальные изменения в своем сознании и восприятии мира, что заставляет его переосмыслить собственное «я» и столкнуться с множеством новых вопросов. Создатели спектакля приглашают зрителей задаться вопросами, которые так же важны в наши дни:

  • Что такое норма?
  • Как далеко мы готовы зайти, чтобы выйти из зоны комфорта и разрушить стереотипы?
  • И нужно ли это нам на самом деле?

Спектакль поднимает темы самоидентификации, свободы и одиночества. Это рассказ о грани между тем, кем мы являемся, и кем хотим стать, о том, как наша реальность может быть трансформирована внутренними изменениями.

Формат и атмосфера

Постановка обещает не только драматический сюжет, но и пространство для глубоких размышлений. Диалоги и мизансцены организованы так, чтобы зритель мог погрузиться в тонкости переживаний Чарли и почувствовать контраст между мечтами и реальностью.

«Эффект Чарли Гордона» — это спектакль, который раскрывает непростой путь к поиску смысла жизни и себя.

Режиссер
Варя Светлова
В ролях
Игорь Грабузов
Юлия Гришаева
Владимир Кузнецов
Лидия Марковских

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 18 августа
Скороход Санкт-Петербург, Московский просп., 107, корп. 5, 4 этаж
19:00 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 19 августа
Скороход Санкт-Петербург, Московский просп., 107, корп. 5, 4 этаж
19:00 от 2000 ₽

Фотографии

Эффект Чарли Гордона Эффект Чарли Гордона Эффект Чарли Гордона Эффект Чарли Гордона Эффект Чарли Гордона Эффект Чарли Гордона Эффект Чарли Гордона Эффект Чарли Гордона Эффект Чарли Гордона Эффект Чарли Гордона Эффект Чарли Гордона Эффект Чарли Гордона Эффект Чарли Гордона Эффект Чарли Гордона

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