Музыкальный праздник в БКЗ «Октябрьский»

В БКЗ «Октябрьский» состоится незабываемый концерт «Ээхх, Разгуляй!», организованный «Радио Шансон». 19 ноября Санкт-Петербург станет местом встречи для всех ценителей душевной музыки и веселья.

«Ээхх, Разгуляй!» — это не просто концерт, а настоящий праздник души. Здесь соберутся люди, для которых искренние эмоции и шансон на русском языке — это больше, чем просто развлечения. В этот вечер прозвучат любимые песни, объединяющие поколения, и артисты, которые подарят зрителям тепло и радость.

Звезды сцены

На сцену выйдут как легенды «Радио Шансон», так и новые звезды душевного жанра: Ирина Круг, Кай Метов, Анатолий Полотно, Федя Карманов, Александр Добронравов, Игорь Саруханов, Михаил Шелег, Алексей Петрухин, Алла Рид, Евгений Кемеровский, Сергей Любавин, Александр Марцинкевич, Дмитрий Колдун, Анна Семенович, Чепик, Холла, Тамара Кутидзе, Эдуард Хуснутдинов. Каждый из них подарит зрителям несколько часов любимых песен и отличное настроение!

Присоединяйтесь к празднику

Здесь границы между сценой и залом стираются, а каждый зритель становится частью большого музыкального события. Ждем вас на зажигательной встрече близких по духу друзей 19 ноября в БКЗ «Октябрьский»! Не упустите возможность зарядиться самыми яркими и искренними эмоциями!

*Организатор оставляет за собой право на изменение состава участников.