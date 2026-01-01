Спектакль Её зовут Кьюб

Театр «Муха» представляет спектакль по мотивам книги-комикса «За стеной метели»

Театр «Муха» готовит новую постановку, основанную на книге-комиксе «За стеной метели» авторства Гуоджина. Это уникальная история о маленькой девочке, которая погружается в мир своего воображения, наполненный волшебством и глубокими эмоциями. Спектакль понравится всем, кто ценит яркие образы и глубокий смысл в театральных искусствах.

Запланированная постановка предлагает зрителям встретиться с волшебством и трогательными моментами, которые знакомы каждому, кто когда-либо мечтал. Костюмы и декорации спроектированы так, чтобы передать атмосферу фантазии и воображения, в которую так охотно обращается каждый ребенок.

Не пропустите возможность стать частью этой удивительной истории, которая напомнит о ценности мечты и силы фантазии в нашей жизни.