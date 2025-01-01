Спектакль Едят ли ведьмы своих внуков?

Что если вместо заботливой бабушки у вас под рукой оказывается загадочная ведьма?

Вы только слышали о ней, но никогда не видели. И вот, наступает момент, когда родителям нужно отлучиться, и вы остаётесь наедине с этой мрачной старушкой. Как вы будете себя вести в её логове? Испугаетесь ли? О чем сможете поговорить с ней?

О спектакле

Это увлекательная история о преодолении страхов и о том, как важно уметь находить общий язык даже с самыми загадочными существами. Погружение в мир волшебства и тайн заставит вас задуматься о том, что не все так страшно, как кажется на первый взгляд.

Интересные факты

Спектакль основан на народных сказаниях, которые передавались из поколения в поколение.

Режиссёр проекта — известный театральный мастер, который ранее работал над несколькими успешными постановками.

В спектакле используются оригинальные костюмы, созданные по эскизам народных художников.

Рекомендации зрителям

Рекомендуем приходить на спектакль с открытым сердцем и готовностью к неожиданным поворотам сюжета. Возможно, вы станете свидетелем того, как страхи превращаются в дружбу, а мрак — в свет.