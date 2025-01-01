Спектакль Едят ли ведьмы своих внуков?

Вы только слышали о ней, но никогда не видели. И вот, наступает момент, когда родителям нужно отлучиться, и вы остаётесь наедине с этой мрачной старушкой. Как вы будете себя вести в её логове? Испугаетесь ли? О чем сможете поговорить с ней?
Это увлекательная история о преодолении страхов и о том, как важно уметь находить общий язык даже с самыми загадочными существами. Погружение в мир волшебства и тайн заставит вас задуматься о том, что не все так страшно, как кажется на первый взгляд.
Рекомендуем приходить на спектакль с открытым сердцем и готовностью к неожиданным поворотам сюжета. Возможно, вы станете свидетелем того, как страхи превращаются в дружбу, а мрак — в свет.