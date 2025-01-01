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Едят ли ведьмы своих внуков?
Киноафиша Едят ли ведьмы своих внуков?

Спектакль Едят ли ведьмы своих внуков?

Постановка
Театральное пространство свободы 12+
Режиссер Алексей Тетюев
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Что если вместо заботливой бабушки у вас под рукой оказывается загадочная ведьма?

Вы только слышали о ней, но никогда не видели. И вот, наступает момент, когда родителям нужно отлучиться, и вы остаётесь наедине с этой мрачной старушкой. Как вы будете себя вести в её логове? Испугаетесь ли? О чем сможете поговорить с ней?

О спектакле

Это увлекательная история о преодолении страхов и о том, как важно уметь находить общий язык даже с самыми загадочными существами. Погружение в мир волшебства и тайн заставит вас задуматься о том, что не все так страшно, как кажется на первый взгляд.

Интересные факты

  • Спектакль основан на народных сказаниях, которые передавались из поколения в поколение.
  • Режиссёр проекта — известный театральный мастер, который ранее работал над несколькими успешными постановками.
  • В спектакле используются оригинальные костюмы, созданные по эскизам народных художников.

Рекомендации зрителям

Рекомендуем приходить на спектакль с открытым сердцем и готовностью к неожиданным поворотам сюжета. Возможно, вы станете свидетелем того, как страхи превращаются в дружбу, а мрак — в свет.

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Челябинск, 30 августа
Театральное пространство свободы Челябинск, Свободы, 2, корп. 10
19:00 от 500 ₽
Челябинск, 31 августа
Театральное пространство свободы Челябинск, Свободы, 2, корп. 10
19:00 от 500 ₽

Фотографии

Едят ли ведьмы своих внуков? Едят ли ведьмы своих внуков? Едят ли ведьмы своих внуков? Едят ли ведьмы своих внуков? Едят ли ведьмы своих внуков? Едят ли ведьмы своих внуков?

В ближайшие дни

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