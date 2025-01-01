Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Эдвард Радзинский. Голоса сквозь столетия
Билеты от 3000₽
Киноафиша Эдвард Радзинский. Голоса сквозь столетия

Эдвард Радзинский. Голоса сквозь столетия

16+
Возраст 16+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Исторические путешествия с Эдвардом Радзинским

В чем секрет Эдварда Радзинского? Почему его выступления заставляют зрителей ощущать себя частью исторических событий? На его лекциях кажется, будто слышен топот сапог по дворцовым коридорам, а воздух наполняется запахом гари от факелов. Радзинский мастерски переносит нас в прошлое, когда история еще не была записана, а просто жила в мелочах и случайностях.

Уникальный взгляд на историю

Для Радзинского в истории нет случайностей. Он знает множество удивительных и порой шокирующих подробностей, которые формируют наше понимание прошлого. Его рассказы рисуют яркие картины, которые невозможно забыть — они становятся такими же близкими, как события из нашей собственной жизни.

Формат выступления

Темы вечера Эдвард Станиславович традиционно не раскрывает до самого выхода на сцену. Каждый его рассказ уникален и неповторим. Выступления Радзинского представляют собой авторскую импровизацию, где «историческая карта» пересекается с современными реалиями. Это позволяет зрителям взглянуть на известные события под новым углом.

Информация о мероприятии

  • Продолжительность: 2 часа 30 минут без антракта
  • Рекомендуемый возраст: 14+

Не упустите возможность погрузиться в удивительный мир истории вместе с Эдвардом Радзинским. Это шанс увидеть, как прошлое оживает на ваших глазах!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 ноября
Центральный Дом Литераторов Москва, Б.Никитская, 53
19:30 от 3000 ₽
18 декабря
Центральный Дом Литераторов Москва, Б.Никитская, 53
19:30 от 3000 ₽

В ближайшие дни

0+
Фолк
"Кто сказал дзынь?" Встреча вторая. Струнные приключения
4 октября в 13:00 Концертный зал «Зарядье»
Билеты
Мировые рок-хиты на саксофонах: Sirenes Saxophone Ensemble
16+
Рок Живая музыка
Мировые рок-хиты на саксофонах: Sirenes Saxophone Ensemble
21 декабря в 20:00 Ритм-блюз
от 1200 ₽
Stand-Up по-Женски
16+
Юмор
Stand-Up по-Женски
2 августа в 16:00 Руки вверх!
от 990 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше