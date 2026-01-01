В Академической капелле Санкт-Петербурга состоится концерт «Эдвард Григ. Музыка детям». Это пятый концерт Шестнадцатого абонемента «Маленьким слушателям о великой музыке».
Ведущая Лариса Ефимова познакомит зрителей с классической музыкой и поделится интересными историями из детства таких выдающихся композиторов, как Бах, Моцарт, Чайковский, Глинка и, конечно же, Григ.
Солисты хора и оркестра Капеллы исполнят шедевры мирового классического репертуара, что создаст уникальную атмосферу для всех гостей.
Концерт предназначен для семей с детьми, заинтересованными в классической музыке. Он обещает быть и познавательным, и увлекательным, что сделает его отличным выбором для совместного времяпрепровождения.
Ждем вас в Камерном зале, рассчитанном на 80 мест. Это создаст более интимную и душевную атмосферу для общения с музыкой.
Не упустите возможность вместе с детьми открыть для себя мир классической музыки! Ждем вас в Капелле!