Эдвард Григ
Киноафиша Эдвард Григ

Эдвард Григ

6+
Возраст 6+

О концерте

Музыка для маленьких слушателей в Капелле

В Академической капелле Санкт-Петербурга состоится концерт «Эдвард Григ. Музыка детям». Это пятый концерт Шестнадцатого абонемента «Маленьким слушателям о великой музыке».

Увлекательные истории о великих композиторах

Ведущая Лариса Ефимова познакомит зрителей с классической музыкой и поделится интересными историями из детства таких выдающихся композиторов, как Бах, Моцарт, Чайковский, Глинка и, конечно же, Григ.

Выступление солистов

Солисты хора и оркестра Капеллы исполнят шедевры мирового классического репертуара, что создаст уникальную атмосферу для всех гостей.

Для всей семьи

Концерт предназначен для семей с детьми, заинтересованными в классической музыке. Он обещает быть и познавательным, и увлекательным, что сделает его отличным выбором для совместного времяпрепровождения.

Комфортная атмосфера

Ждем вас в Камерном зале, рассчитанном на 80 мест. Это создаст более интимную и душевную атмосферу для общения с музыкой.

Не упустите возможность вместе с детьми открыть для себя мир классической музыки! Ждем вас в Капелле!

Апрель
12 апреля воскресенье
14:00
Капелла Санкт-Петербурга Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 20

Фотографии

Эдвард Григ Эдвард Григ Эдвард Григ Эдвард Григ

