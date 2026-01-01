Оповещения от Киноафиши
Эдуард Хуснутдинов
Эдуард Хуснутдинов

18+
Возраст 18+

О концерте

Вечер шансона с Эдуардом Хуснутдиновым

Приглашаем вас насладиться незабываемым вечером шансона с талантливым исполнителем Эдуардом Хуснутдиновым. Это событие пройдет в Челябинске и обещает стать настоящим праздником для всех ценителей этого жанра.

О творчестве Эдуарда Хуснутдинова

Эдуард Хуснутдинов — не только певец, но и композитор, который уже многие годы радует зрителей своими душевными песнями. Его творчество наполнено искренними эмоциями и глубокими смыслами, что не оставляет равнодушным никого из слушателей.

Почему стоит посетить

Вечер шансона — это уникальная возможность насладиться живым исполнением популярных хитов, а также услышать новые композиции исполнителя. Атмосфера мероприятия обещает быть теплее, а музыка — ближе к сердцу.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события. Мы уверены, что вечер с Эдуардом Хуснутдиновым останется в вашей памяти надолго, а романтичные мелодии подарят вам настроение уюта и тепла.

Хуснутдинов Э

Апрель
8 апреля среда
21:00
Максимилианс Челябинск, Труда, 183, ТРК «Гагарин-парк»

