Эдуард Хиль. Новогодний концерт
Киноафиша Эдуард Хиль. Новогодний концерт

Эдуард Хиль. Новогодний концерт

6+
Возраст 6+

О концерте

Новогодний концерт Эдуарда Хиля в Санкт-Петербурге

Концертный зал у Финляндского приглашает вас на уникальное музыкальное событие - новогодний концерт, посвященный творчеству легендарного исполнителя Эдуарда Хиля. Это мероприятие станет настоящим подарком для всех ценителей искусства и поклонников его творчества.

Программа концерта

Концерт пройдет в уютной атмосфере зала, где будет представлена программа, наполненная лучшими композициями Эдуарда Хиля и его неповторимым стилем исполнения. Это не просто музыка, а целая эпоха, которую он успел оставить в сердцах своих зрителей.

Интересные факты о Эдуарде Хиле

  • Эдуард Хиль стал известен не только в России, но и за ее пределами, благодаря своему харизматичному исполнению и уникальному голосу.
  • Одной из его самых известных песен является «Я очень рад, ведь я, наконец, возвращаюсь домой», ставшая хитом и символом целого поколения.

Где и когда

Не упустите возможность насладиться магией музыки Эдуарда Хиля в Концертном зале у Финляндского. Это отличный способ встретить Новый год в окружении зала, наполненного чудесной музыкой и праздничным настроением. Проведите этот вечер в компании добрых друзей и любимых мелодий!

Билеты уже в продаже. Мы ждем вас на этом красивом и запоминающемся концерте!

Декабрь
26 декабря пятница
19:00
У Финляндского Санкт-Петербург, Арсенальная наб., 13/1

